3 con giáp tới thời VƯỢNG PHÁT, như cá chép vượt vũ môn từ ngày 24/11 đến ngày 30/11: Ngồi yên cũng giàu su, danh lợi tự đến cửa tìm, được Quý Nhân đưa đường dẫn lối

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trúng quả trời cho, làm gì cũng thuận lợi từ ngày 24/11 đến ngày 30/11.

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn quảng giao, giỏi ăn nói, cư xử khéo léo, đi tới đâu cũng dễ dàng kết giao bằng hữu, được nhiều người yêu mến. Tuy khoảng thời gian trước, khó tránh khỏi khó khăn, rắc rối, nhưng nhờ quý nhân xuất hiện trợ giúp, bản mệnh sẽ vực dậy nhanh chóng và gặt hái thành công nhất định từ ngày 24/11 đến ngày 30/11.

Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bạn trong công việc suốt thời gian qua được đền đáp xứng đáng bằng một vị trí công việc cao hơn, đãi ngộ hấp dẫn hơn đồng thời bạn sẽ có thêm nhiều không gian để phát huy mọi khả năng của mình. Chưa hết, chuyện tình cảm với thật nhiều cung bậc cảm xúc dễ thương cũng mang đến cho bạn những phút giây thăng hoa, hạnh phúc vô cùng.

3 con giáp tới thời VƯỢNG PHÁT, như cá chép vượt vũ môn từ ngày 24/11 đến ngày 30/11: Ngồi yên cũng giàu su, danh lợi tự đến cửa tìm, được Quý Nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ.

Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Ngọ có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc.

Tử vi từ ngày 24/11 đến ngày 30/11 cho biết, tổng thể tài vận của người tuổi Ngọ rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Ngọ nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

Đối với người tuổi Ngọ, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ. So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ được cải thiện rõ rệt, Ngọ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

3 con giáp tới thời VƯỢNG PHÁT, như cá chép vượt vũ môn từ ngày 24/11 đến ngày 30/11: Ngồi yên cũng giàu su, danh lợi tự đến cửa tìm, được Quý Nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn rất may mắn, ít khi gặp trở ngại hay khó khăn. Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11, cuộc sống của các bạn cầm tinh con rắn sẽ gặp nhiều điều tốt lành, thu nhập không ngừng tăng cao. Chỉ cần các bạn làm việc chăm chỉ và học hỏi những kiến ​​thức mới, thì có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn và nâng cao được mức sống của mình.

Khoảng thời gian này tuy có không ít quý nhân xuất hiện giúp đỡ các bạn trong sự nghiệp, nhưng mặt khác, các bạn phải thật tỉnh táo, đề phòng kẻ xấu gây sự, lừa gạt. Nếu không may bị lừa, hãy bình tĩnh và tin vào công lý, bạn sẽ sớm lấy lại được thứ thuộc về mình.

3 con giáp tới thời VƯỢNG PHÁT, như cá chép vượt vũ môn từ ngày 24/11 đến ngày 30/11: Ngồi yên cũng giàu su, danh lợi tự đến cửa tìm, được Quý Nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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