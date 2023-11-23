Tử vi vào đúng 17 giờ ngày 23/11: 3 con giáp được Bắc Đẩu ghi tên vào sổ may mắn, nhận nhiều tin vui về tài chính, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được may mắn bám lấy chẳng buông, đứng trên đỉnh cao phát tài vào đúng 17 giờ ngày 23/11.

Tuổi Thìn

Nhiều người cho rằng, những người tuổi Thìn sinh ra đã mang số mệnh phú quý nên không bao giờ biết nghèo đói là gì. Nhưng trên thực tế, trong thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mà từ trước đến nay họ chưa từng trải qua.

Có những lúc tuổi Thìn rơi vào bế tắc, nhưng may mắn được thượng đế soi sáng cùng với sự kiên cường mạnh mẽ mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Tử vi học có nói, trong thời gian qua vận may đến với tuổi Thìn khá muộn. Vào đúng 17 giờ ngày 23/11, tài vận của tuổi Thìn mới có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Thời điểm này, bất kể làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, đối với những người đầu tư kinh doanh thì đây là giai đoạn dễ dàng sinh lời và dễ làm giàu.

Tử vi vào đúng 17 giờ ngày 23/11: 3 con giáp được Bắc Đẩu ghi tên vào sổ may mắn, nhận nhiều tin vui về tài chính, làm ăn khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tính cách người tuổi Thân lanh lợi hoạt bát, vui vẻ lạc quan. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng tìm được điểm tích cực để nhanh chóng vượt qua khó khăn. Người này làm việc chăm chỉ, không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quyết tâm phấn đấu của mình.

Người tuổi Thân có cách nhìn xa trông rộng, biết tìm thấy cơ hội khi chưa ai nhìn thấy. Đặc biệt, nếu đi theo đường kinh doanh thì vận số phát đạt, tài lộc dồi dào vào đúng 17 giờ ngày 23/11. Họ luôn nắm giữ vận mệnh trong tay, làm chủ vận mệnh của mình, tự quyết định mọi thứ theo đúng như khả năng của mình, không để ai khiến mình phải chịu thiệt thòi. Dù có may mắn hay không may mắn thì tuổi Thân vẫn không bao giờ khuất phục trước số phận, tự tay mình vượt qua khó khăn.

Nếu có điều gì bất trắc, tuổi Thân không hoảng loạn mà bình tĩnh tìm hiểu vấn đề, nhìn nhận mọi thứ theo các phương diện khác nhau, giải quyết mọi chuyện 1 cách sáng suốt và hiệu quả. Con mắt nhìn đời của con giáp này rất tốt, ra đời được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giành được thành công. Tiền bạc trong đời không lúc nào phải lo lắng, tuổi Thân quả đúng là con giáp phát tài.

Tử vi vào đúng 17 giờ ngày 23/11: 3 con giáp được Bắc Đẩu ghi tên vào sổ may mắn, nhận nhiều tin vui về tài chính, làm ăn khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đa số tuổi Mùi đều được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng lại được mọi người hết mực yêu thương, đường đời có chông gai vấp ngã cũng có người đỡ đần. Tử vi học có nói, vào đúng 17 giờ ngày 23/11, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp và nhân duyên đều có khởi sắc và thay đổi đáng kể.

Tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn, con giáp này sẽ cảm thấy mình thực sự may mắn. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội, chắc chắn tiền tài sẽ tự tìm đến túi của bạn. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có vận đào hoa tăng đáng kể, đi tới đâu cũng có người khác phái giúp đỡ.

Tử vi vào đúng 17 giờ ngày 23/11: 3 con giáp được Bắc Đẩu ghi tên vào sổ may mắn, nhận nhiều tin vui về tài chính, làm ăn khấm khá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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