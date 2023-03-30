3 con giáp "thuận buồm xuôi gió", "phất lên trông thấy" trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 19:08

Hãy cùng điểm qua 3 con giáp hút nhiều thuận lợi và vận may nhất trong những ngày 31/3 và 1/4 sắp tới

Tuổi Tý

3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', 'phất lên trông thấy' trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 - Ảnh 1
Tuổi Tý được Chính Quan trợ mệnh nên công việc thuận buồm xuôi gió-Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Chính Quan trợ mệnh nên công việc thuận buồm xuôi gió, ngày nghỉ an nhàn. Mọi việc trong tuần đã được bạn giải quyết nhanh gọn từ lâu. Tý có thời gian xem xét kế hoạch cho tuần mới và nghỉ ngơi.

Tuy nhiên chuyện tình cảm khá éo le do Thủy khắc thổ. Vợ chồng trong nhà hay cãi nhau vì những chuyện không đáng. Con giáp này nên nói ít đi và bớt càu nhàu để mọi người trong nhà đỡ áp lực. 

Về chuyện tiền bạc cũng không có gì đáng ngại.Tuy nhiên, bạn bỗng nhớ đến những món nợ cũ và phát hiện ra rằng người ta chưa chịu trả nợ bạn. Khi đi nợ thì mặt tươi roi rói nhưng khi bạn hỏi nợ thì mặt xị như mất sổ gạo, khất từ lần này đến lượt khác.

Tuổi Mão

Ngày cuối cùng của tháng 3  và ngày đầu tháng 4/2023, tuy trong năm tuổi nhưng tài vận của người Mão vẫn có sự khởi sắc mạnh mẽ. Mọi vấn đề khúc mắc về tài chính sẽ nhanh chóng có được sự tháo gỡ, do có quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Đồng thời, sẽ xuất hiện một số cơ hội may mắn đem lại lợi nhuận không nhỏ trong đầu tư với con giáp này.

3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', 'phất lên trông thấy' trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 - Ảnh 2
Một số cơ hội may mắn đem lại lợi nhuận không nhỏ trong đầu tư với người tuổi Mão  - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 mặc dù tài vận có sự chuyển biến tốt nhưng người tuổi Mão sinh năm 1951 và 1963 cần chú ý sẽ phát sinh các khoản chi phí liên quan đến sức khỏe.

Tuổi Dậu

3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió', 'phất lên trông thấy' trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu thăng tiến vượt bậc-Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu thăng tiến vượt bậc. Tuổi Dậu ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 may mắn gặp được quý nhân, công việc dù có chút khó khăn cũng không là gì. Bạn nhanh chóng giải quyết được việc này một cách ổn thỏa còn nhận về công lao.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Tiền bạc của con giáp này rất rủng rỉnh, nên hãy cứ yên tâm mà chi tiêu. Nhưng nhất định phải có một khoản tiết kiệm cho bản thân mình.

Tình cảm: Vận trình tình duyên tốt đẹp. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu và người ấy khá tốt, nếu bạn thực sự nghiêm túc, muốn tính chuyện tương lai thì ngay từ ngày hôm nay bạn nên tiết kiệm tiền, lo cho tổ ấm của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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