3 con giáp thoát khỏi hung tinh, đón quý nhân - 21 ngày tới vận may lớn từ trên trời rơi xuống, đếm tiền sái tay

Người tuổi Dậu có cát tinh chiếu rọi nên sẽ có cơ hội phát tài vào 21 ngày tới. Dậu sẽ cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới thổi vào cuộc sống của mình. Cùng với đó là mọi việc trở nên thuận lợi hơn.

21 ngày tới, Dậu có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người mới. Đây có thể chính là quý nhân của bản mệnh trong tương lai.

Những nỗ lực, cống hiến của Dậu trong công việc sẽ được ghi nhận. Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Nhờ công việc tiến triển nên tài chính của Dậu cũng có nhiều thay đổi. Dậu có thể ký được những hợp đồng lớn, đem về những khoản lợi nhuận đáng kể. Các khoản nợ nần nếu có được giải quyết nhanh chóng nhờ khoản tiền này.

Tuổi Mão

Mão thông minh, cá tính mạnh và chưa bao giờ đầu hàng số phận. Càng phấn đấu, kiên định con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đầu tư một vốn bốn lời.

Tử vi học có nói, 21 ngày tới sẽ đón chào Mão với cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ gặp được nhân duyên tốt đem lại nhiều may mắn về tài vận.

Trong 21 ngày tới, tuổi Mão có cát tinh soi đường nên vận tình duyên vô cùng khởi sắc. Mão và người ấy gặp nhau và ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra đây chính là người sinh ra để dành cho mình.

Một số người có thể cảm thấy con giáp tuổi Mão quá kiêu ngạo nhưng thực chất, con giáp này rất coi trọng tình cảm. Với sự cải thiện về đường tình duyên trong thời gian này, đời sống tình cảm của tuổi Mão sẽ có thêm nhiều dư vị ngọt ngào, các cặp đôi sẽ dành cho nhau sự quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, để mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít, mật thiết.

Tuổi Hợi

21 ngày tới tuổi Hợi có công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!