Được Thần Tài "cưng như trứng mỏng", top 3 con giáp "đỏ" nhất trong ngày đầu tuần (7/3- 13/3): Sự nghiệp như như "cá gặp nước", tài vận vụt sáng, tiền bạc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 17:20

Tạm biệt những ngày tháng tài chính không mấy lạc quan, con giáp sẽ liên tục gặp may mắn về tiền bạc.

Tuổi Ngọ 

Tử vi cho biết tuổi Ngọ được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Những người tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

Phương diện tài chính tuổi Ngọ sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm sau ngày 8/3 điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng tuổi Ngọ tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng nên hạnh phúc càng viên mãn.

Tuổi Hợi

Thứ 2 tuần tới, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 2, công việc tới tay còn hỏng, tháng 3 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 3, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. 

Được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', top 3 con giáp 'đỏ' nhất trong ngày đầu tuần (7/3- 13/3): Sự nghiệp như như 'cá gặp nước', tài vận vụt sáng, tiền bạc dồi dào - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tử vi tuần mới này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong ngày thứ 2 tuần tới, vận may lớn từ trên trời rơi xuống trúng tuổi Tỵ. Con giáp thoát khỏi hung tinh, đón quý nhân, nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống bắt đầu bước sang một tầm cao mới.

Tạm biệt những ngày tháng tài chính không mấy lạc quan, con giáp sẽ liên tục gặp may mắn về tiền bạc. Điều thú vị là nguồn tiền chính trong 2 tháng tới của tuổi Tỵ sẽ đến từ công việc kinh doanh bên ngoài.

Quý nhân hỗ trợ khiến công việc đầu tư của con giáp liên tục thu về lợi lộc, đầu tư 1 lại lãi gấp 5 gấp 10.

Một khi đã thu hút tài lộc, ngay cả đầu tư tài chính mạo hiểm, con giáp này cũng tính toán để đạt được lợi nhuận cao.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Đúng ngày 7/3 Cát tinh chiếu sáng giúp mọi quyết định của 3 con giáp này đều đúng hướng, vì vậy, việc của con giáp chỉ là mạnh mẽ tiến về đích, vươn tới đỉnh cao thành công.

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