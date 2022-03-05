Đúng 0 giờ ngày 7/3: sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, top 3 con giáp "đạp trúng hố vàng", tài khoản nảy số ầm ầm

Trong thời gian tới tuổi Tuất muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì trước hết, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với mâu thuẫn, thị phi, bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ. Thầy tử vi cho biết đúng 0 giờ ngày 7/3 thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình.

Do tuổi Tuất được sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến cuối tuần, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Đối với những người tuổi Tuất đang làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Tỵ

Không sợ khổ, chẳng sợ cực, nỗ lực không ngừng chính là chìa khóa giúp Tý dù nghèo mấy cũng thành đại gia. Dù không tránh khỏi những lúc khó khăn, trở ngại ngáng đường nhưng vượng vận quý nhân nên con giáp này may mắn được mọi người đưa tay tương trợ, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài.

Theo tử vi, trong ngày 7/3 tới, người tuổi Tý làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên đường tài vận của họ đỏ như son, không cần làm việc quá vất vả mà tiền vẫn tự chảy vào túi như nước.

Ảnh minh họa

Đường tình duyên của người tuổi Tý cũng rất thuận lợi, tình cảm của hai người sẽ chuyển sang một bước tiến mới thân thiết, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn.

Trong ngày 7/3 này, nhờ vận tình yêu thăng hoa mà tuổi Tý sẽ chủ động ra mặt nhiều hơn một chút để tạo các mối quan hệ. Con giáp này cũng coi trọng tình yêu hơn, thế nên những người đã có nhân duyên sẽ rất trân trọng và quan tâm đến người yêu của mình.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không thích người khác can thiệp vào các quyết định của mình, đây vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm. Đôi khi điều này khiến con giáp làm mất lòng đồng nghiệp hoặc cấp trên, nhưng nó cũng giúp con giáp có ý chí kiên cường để giải quyết vấn đề đến cùng.

Đúng ngày 7/3 Cát tinh chiếu sáng giúp mọi quyết định của tuổi Dần đều đúng hướng, vì vậy, việc của con giáp chỉ là mạnh mẽ tiến về đích, vươn tới đỉnh cao thành công. Năng lực cùng ý chí quyết liệt giúp tuổi Dần cũng là một nhà lãnh đạo tài năng, luôn được mọi người vị nể.

Tuổi Dần làm đâu thắng đấy, mang lại lợi nhuận và hình ảnh cho công ty nên con giáp liên tục được tin tưởng và đề bạt. Không có gì lạ khi tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!