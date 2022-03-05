3 nốt ruồi nhìn qua thấy duyên nhưng là "điềm báo" hôn nhân lận đận, đàn ông dễ bỏ vơ, phụ nữ "2 lần đò"

Đây là dạng nốt ruồi bán hung bán cát, giúp cho nữ giới giàu tiền nhiều của nhưng khó thăng hoa trong tình duyên hoặc trái lại nếu “đỏ tình” ắt sẽ gặp nhiều đen đủi trong công việc.

Nốt ruồi ở lòng trắng mắt

Đôi mắt trên khuôn mặt con người được ví như vầng trăng sáng trên bầu trời cao, vừa sáng trong vừa thanh khiết. Nhưng nếu trên lòng trắng mắt xuất hiện một nốt ruồi thì bạn sẽ gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên.

Dù tình yêu đã chín muồi, đã bước chân vào lễ đường và chung sống bên nhau nhưng tình cảm vợ chồng dần nhạt phai theo năm tháng, khó tránh khỏi chuyện tan vỡ. Đó là vì người có nốt ruồi ở lòng trắng mắt khi chọn người yêu, người chung sống với mình trọn đời lại không được tinh tường, xem bói tình yêu vớ vẩn không đủ tỉnh táo, dễ nhìn nhầm người, nắm nhầm tay, để rồi cuối cùng là sai càng thêm sai, chỉ có chia tay mới là cách tốt nhất để sửa chữa lỗi lầm, tìm lại hạnh phúc cho mình.

Nốt ruồi ở nhân trung

Nhân trung mà có nốt ruồi thường là tuýp người ham mê sắc dục. Với họ, tình dục quan trọng hơn tình yêu nên nếu không được đáp ứng sớm muộn sẽ chia tay.

Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của người có tướng nốt ruồi này dễ bị đổ vỡ. Vì không được thỏa mãn hay đơn giản hơn là bị quyến rũ bởi người khác, họ có thể từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của dục tình, trải qua "hai lần đò" là điều khó tránh.

Nốt ruồi trong lông mày

Đây là dạng nốt ruồi bán hung bán cát, giúp cho nữ giới giàu tiền nhiều của nhưng khó thăng hoa trong tình duyên hoặc trái lại nếu “đỏ tình” ắt sẽ gặp nhiều đen đủi trong công việc.

Bạn bè cùng trang lứa dễ nên duyên vợ chồng và hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ bao nhiêu thì người nữ này càng khó khăn và mệt mỏi bấy nhiêu. Cách hóa giải với họ chính là kết hôn muộn và chịu khó tìm được người chồng như ý, thậm chí có thể lập gia đình với người đã có một đời vợ.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cần khéo léo bảo ban, “cơm sôi nhỏ lửa”, giữ hòa khí trong gia đình. Khi ấy cả tài vận và tình cảm đều sẽ thăng hoa, viên mãn.

(Bài viết mang tính tham khảo)

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