Tử vi 6 tháng cuối năm: Vòng kìm kẹp của Thái Tuế dần mở, vận khí khởi sắc, top 3 con giáp "cá chép hóa rồng" giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 09:37

Việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều bất lợi. Có điềm bị phá hoại hoặc hãm hại sau lưng, thận trọng trong hùn hạp làm ăn kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Mão

Mão được đánh giá là thông minh và khôn khéo trong giao tiếp. Con giáp này luôn nhận được nhiều tình cảm từ những người xung quanh, bạn bè và đồng nghiệp. Không những vậy, Mão còn rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.

Tử vi 6 tháng cuối năm cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đặc biệt may mắn trong 6 tháng cuối năm này. Có thể nói là những chú Rồng sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Tử vi 6 tháng cuối năm: Vòng kìm kẹp của Thái Tuế dần mở, vận khí khởi sắc, top 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Người tuổi này thường đặt ra cho mình mục tiêu rất rõ ràng và 6 tháng cuối năm là khoảng thời gian mà họ có thể từng bước đạt được.

Trong 6 tháng cuối năm, họ sẽ gặp được nhiều đồng đội tốt, quý nhân phù trợ nên mọi thứ có thể phát triển theo ý mình muốn, chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Thân

Nửa cuối năm vòng kìm kẹp của Thái Tuế dần mở, vận khí khởi sắc hơn đôi chút, người khôn ngoan sẽ tận dụng ngay cơ hội này để phấn đấu, trong nguy có cơ, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm cho những ai nỗ lực hết mình, vì thế đừng quá bi quan.

 

Việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều bất lợi. Có điềm bị phá hoại hoặc hãm hại sau lưng, thận trọng trong hùn hạp làm ăn kẻo tiền mất tật mang. Năm đầu gặp hạn Tam Tai nên hạn chế khởi đại sự, nếu có ý định khởi nghiệp thì cũng nên tiến hành chậm để thử nghiệm và thăm dò, chớ dục tốc mà bất đạt.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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