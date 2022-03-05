Số trời định sẵn: Top 3 con giáp tình tiền vượng phát, có Quý Nhân phương xa tới trao cơ hội lớn, giàu nhanh chóng mặt trong 13 ngày tới

Được Tam Hợp cục độ mệnh, 13 ngày tới cho thấy người tuổi Sửu có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên.

May mắn đang ghé thăm người tuổi Sửu cả ở phương diện tài lộc. Việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế, nhớ tận dụng hết vận may của mình đấy nhé.

Hỏa sinh Thổ giúp bạn có thêm tự tin trong việc thể hiện bản thân vậy nên đối phương sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đến từ tính thẳng thắn và thực tế của bạn. Do đó, lời khuyên chân thành là hãy chủ động trong mọi tình huống, tin vui sẽ sớm đến với bạn.

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Tuổi Mão

Tử vi nói rằng, người tuổi Mão tính tình nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, sống thành thật, không thích vòng vo. Từ trước đến nay, tuổi Mão làm việc gì cũng ngăn nắp, trật tự, không hấp tấp.

Chính những phẩm chất tuyện vời này khiến tuổi Mão nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. 13 ngày tới bản mệnh còn luôn được bề trên che chở, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có sự nhiệt tình, nhiệt huyết trong cuộc sống, có sự ấm áp và chân thành trong các mối quan hệ. Những người tuổi này thường là người sống giàu tình cảm, có thế giới nội tâm rất phong phú và dễ bị cảm xúc chi phối.

Trong cuộc sống, những người tuổi này thường ít va chạm hơn lại sống đủng đỉnh hơn, vì thế mà thường sẽ trưởng thành muộn hơn đôi chút.

13 ngày tới này chính là thời điểm cung tài lộc của người tuổi Hợi nở rộ. Nhờ các mối quan hệ hòa hảo, tốt đẹp mà Hợi sẽ được trao cho rất nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho bản thân mình. Bên cạnh đó, nếu làm kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận trong thời điểm này cũng tăng vọt, giúp cho túi tiền của Ất Hợi lúc nào cũng dư dả, chi tiêu thoải mái.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.