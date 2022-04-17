3 con giáp thiện lương TRỜI THƯƠNG - PHẬT ĐỘ, 3 tháng tới nằm trên đống vàng, của nải ùn ùn kéo vào nhà

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần, nên họ sẽ đón nhận cả cơ hội và thách thức, những ai biết nắm bắt đúng thời điểm thì sẽ rút ngắn được con đường đi đến thành công.

Đặc biệt, tử vi học có nói, 3 tháng tới, tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền rất dễ dàng. Lợi nhuận sẽ đến từ việc đầu tư hoặc họ nhận được sự giúp đỡ của 1 thành viên nào đó trong gia đình.

3 tháng tới tuổi Dần sẽ nhận được nhiều lời mời về công việc, với kỹ năng của mình, bạn nên tự tin và biến chúng thành các cơ hội làm giàu. Đặc biệt, nửa đầu năm là lúc tuổi Dần được Thần tài trợ giúp, quý nhân hỗ trợ nên các kế hoạch sẽ diễn ra rất suôn sẻ, thuận lợi, tình hình tài chính sẽ được cải thiện đáng kể. Từ tháng 6 âm đến cuối năm, vận trình của họ sẽ gặp nhiều thách thức hơn và cần phải cẩn trọng nhiều hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên vận khí 3 tháng tới nhìn chung có nhiều khởi sắc. Những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui ở thời điểm này, nhờ vậy mà trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn.





3 tháng tới thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của bạn, thậm chí cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm, vì thế tuổi này được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra thì sẽ có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng.



Với người làm ăn thì dòng tiền cũng đổ về túi bạn thuận lợi hơn. Người tuổi Mão khéo léo tận dụng lợi thế của mình nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, kiếm được khoản tiền khiến nhiều người mơ ước.

Tuổi Dậu

Đàn ông và phụ nữ sinh vào năm Dậu đều là những người thông minh, độc lập, có năng lực tự chủ mạnh mẽ, không thích bị động trong công việc. Với tính cách như thế, họ luôn tự mình nắm bắt cơ hội chuyển vận và coi thường những thứ từ trên trời rơi xuống.

Nhờ có ý chí cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, tuổi Dậu luôn biết tạo ra cơ hội cho mình. Trong 3 tháng tới tài lộc của người tuổi Dậu hanh thông, những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến khiến cho năng lực của họ cũng được thể hiện, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào ngày một nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm