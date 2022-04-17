10 ngày tới được Tam Hội trợ mệnh, Thực Thần "cưng như trứng", 3 con giáp "tình tiền đỏ chót" thăng tiến cực nhanh, chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp, nhà xe đủ đầy

10 ngày tới tuổi Hợi được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Bạn rất chăm, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng.

Vận trình tình duyên rất tốt đẹp, chuyện yêu đương của con giáp này ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi này đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì bạn rất vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý.

Tài lộc may mắn nhờ Thực Thần độ mệnh. Trong ngày có lộc ăn uống dồi dào hoặc được người khác biếu quà. Nếu bạn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến hơn nhiều.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn kiên định và vững vàng, dù làm việc gì cũng lên kế hoạch chi tiết, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.

10 ngày tới tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều rất thăng hoa.

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Cuộc sống sắp tới rất hạnh phúc, công việc sự nghiệp thăng tiến. Từ giữa năm trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp con đường sự nghiệp thăng hoa trong thời gian ngắn.

Đối với những người làm công ăn lương, 10 ngày tới có khả năng được thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Có thể nói, trong năm 2022 này, người tuổi Sửu sẽ có được tương lai rực rỡ vì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Ngoài ra họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi10 ngày tới của người tuổi Ngọ cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những ngày giữa và cuối tháng. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong tháng 4. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm