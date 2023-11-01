3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà trong ngày 1/11: Hút tài hút vận vào nhà, vạn sự suôn sẻ, giàu không tả được

Cũng là một trong những con giáp được Thần Phật phù trợ năm 2024, người tuổi Dậu có thể yên tâm và tự tin hiện thực hóa ước mơ của mình bởi bạn đang có rất nhiều sự hậu thuẫn và cả may mắn để tiến gần hơn tới mục tiêu bản thân hằng mong.

Tử vi tuổi Dậu trong ngày 1/11cho biết, con giáp này sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm 2023 trước đó. Có các cát tinh soi chiếu, vận khí cả năm nhìn chung hanh thông, càng làm càng có lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Thậm chí ngày 1/11 còn hứa hẹn là thời điểm để người cầm tinh Gà lấy lại những gì đã mất trước đó.

Trong thời gian này, Dậu luôn giữ thái độ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, nhờ vậy họ được coi là điển hình của những người thu hút được vận may. Làm gì họ cũng giữ được sự sáng suốt và linh hoạt. Tầm nhìn được nâng cao, khả năng phân tích vấn đề của con giáp này cũng được đẩy lên một bậc thang mới, rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong ngày 1/11 .

Chính vì vậy, trong năm Giáp Thìn, dù làm bất cứ dự án, công việc nào, họ cũng hoạch định tài chính hợp lý, mở rộng được cơ hội kiếm tiền. Túi tiền ngày càng rủng rỉnh và cuộc sống thêm phần thư thái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử của họ rất khéo léo. Những người tuổi Ngọ hiểu rõ khả năng của mình, họ là người trượng nghĩa giữ chữ tín nên cuộc sống vô cùng viên mãn. Tử vi trong ngày 1/11 chính là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Ngọ.

Nữ tuổi Ngọ rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Thời điểm này, những người tuổi Ngọ sẽ có chuyện vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Hạnh phúc trong cuộc sống cũng chỉ cần như vậy mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian trước đây mặc dù người tuổi Tỵ rất cố gắng trong việc kiếm tiền nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả như ý muốn.

Trong ngày 1/11, do có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu nên tài vận khởi sắc. Người tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng được quý nhân trợ giúp đem lại những cơ hội phát tài quý báu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.