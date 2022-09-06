3 con giáp TÀI LỘC sum xuê, TIỀN BẠC ê hề, GIÀU SANG nức tiếng trong 4 tháng cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 21:01

Đây là 3 con giáp vận khí cực tốt, tài lộc sum suê trong 4 tháng cuối năm 2022 này.

Tuổi Dậu

4 tháng cuối năm 2022 sẽ vô cùng thuận lợi với người tuổi Dậu, so với thời gian trước đó. Sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt, được quý nhân nâng đỗ, từ đây mà có cơ hội thể hiện bản thân, càng được cấp trên trọng dụng.

Tài lộc ổn định, nhiều điều bất ngờ vào cuối năm. Người tuổi Dậu nên sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui tiền bạc. Thu nhập chính và phụ đều tăng đáng kể, chi tiêu từ giờ không còn lo lắng gì nữa. Dù vậy, cũng đừng tiêu xài mua sắm quá sức, dễ gây hao tài, bản thân khó lòng quản lý được hết chi tiêu.

3 con giáp TÀI LỘC sum xuê, TIỀN BẠC ê hề, GIÀU SANG nức tiếng trong 4 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1
4 tháng cuối năm 2022 sẽ vô cùng thuận lợi với người tuổi Dậu, so với thời gian trước đó. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

4 tháng cuối năm 2022 cực tốt với người tuổi Tỵ. Sự nghiệp, tiền tài đều thăng hoa không ngờ, từ đây mà cơ hội làm giàu lại càng không ít. Đây thật sự là tháng bội thu với con giáp này.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ có chút va vấp nhưng tự họ sẽ có thể vượt qua, và cũng nhận được giúp sức sức của thần may mắn. Dù vậy, họ nên cân nhắc nhiều hơn để đừng bỏ lỡ những cơ hội quý báu.

Tình duyên của con giáp này rực rỡ hết phần thiên hạ. Từ các mối quan hệ trong công việc, đến gia đạo, tình duyên đều rất mỹ mãn. 

Tuổi Tý

4 tháng cuối năm 2022 với người tuổi Tý cũng rất tốt đẹp. Mọi chuyện hanh thông, cơ hội quý giá cũng nhiều.

Sự nghiệp của họ có nhiều bước đột phá lớn, lúc nào cũng được đồng nghiệp hay đối tác giúp sức hết mình. Từ đó mà chuyện khó thế nào cũng được giải quyết, đúng kế hoạch, thành công không tưởng.

Từ giữa tháng 9 về sau, tiền tài ngày một vượng, gần cuối tháng là rực rỡ nhất. Vì vậy, Tết này, người tuổi Tý không phải lo chuyện tiền bạc, cứ yên tâm hưởng thụ thành quả thời gian qua đã cố gắng.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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