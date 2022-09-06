Con giáp nào nằm không cũng trúng đạn, con giáp nào vàng rơi trúng đầu trong tháng 9 này?

Tuổi Sửu chính là con giáp xui xẻo tháng 9/2022 nên người tuổi Sửu sẽ thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều vẩn vơ, chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì, chính vì vậy mà bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội lãnh đạo trao cho.

Về mặt tình duyên do cũng xuất hiện nhiều khúc mắc bởi người đã lập gia đình vẫn chưa thành thật với cảm xúc của mình. Nếu có điều gì không hài lòng, hai người nên thẳng thắn trao đổi với nhau chứ không nên lẳng lặng chịu đựng rồi nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông.

Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng, khiến bản thân căng thẳng. Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời.

Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu hai người chịu trò chuyện và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Còn nếu ai cũng giữ suy nghĩ ở trong lòng, nghi kị sẽ dần nảy sinh, mối quan hệ cũng sẽ dần trở nên xa cách, dẫn đến kẻ thứ ba xuất hiện.

Tuổi Thìn

Nhiều kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều có bước tiến nhất định trong tháng 9 này, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn.

Công việc hoàn thành thuận lợi còn là do bạn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh. Đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội nên dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa thì sao đó, tất cả cũng sẽ vào guồng và đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh.

Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nên được nhận các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng.

Tình cảm cũng đón nhận tin vui khi con giáp may mắn tháng 9/2022 này và người ấy thấu hiểu nhau mà chẳng cần lời nói. Người còn độc thân cũng đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết trong tháng 9 dương con đường công việc của người tuổi Dần tiến triển khó khăn, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ mọi người xung quanh mà quan trọng là từ chính bản thân bạn, nếu không chú ý sửa đổi thì mọi việc sẽ mãi lâm vào bế tắc.

Đối với những người tuổi Dần làm kinh tế, chuyện kinh doanh luôn không ngừng biến động, có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, nếu bạn chủ quan tức là bạn đang tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng vươn lên đấy.

Hung tinh Đại Hao xuất hiện còn là dấu hiệu cảnh báo bạn dễ mất tiền cho những việc không chính đáng. Bản mệnh chớ nên cả tin nghe theo lời của những người không thực sự hiểu rõ, nếu không dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo.

Trong chuyện tình cảm, do tuổi Dần là người nóng nảy thường đặt cái của mình lên quá cao, làm ngơ trước những cảm xúc của người ấy. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung lại không sẵn sàng nhường nhịn nhau nên quan hệ càng lúc càng trở nên căng thẳng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm