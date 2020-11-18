3 con giáp tài khí chạm đỉnh trong tháng 10 âm lịch này, quý nhân rót lộc về tay, tiền tài bủa vây không cản nổi

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 17:18

Dưới đây là 3 con giáp may mắn, tài lộc ập đến trong tháng 10 âm lịch. Bạn phủi sạch mọi vận đen, tình tiền viên mãn khó ai bì kịp.

Tuổi Thân

Đây là con giáp giàu có, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Người tuổi Thân được mệnh danh là đại gia ngầm, nhưng cuộc sống lại vô cùng đơn giản, bình dị.

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Tuổi Thân có lộc tiền bạc, được quý nhân rót lộc về tay - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10 này, người tuổi Thân tha hồ tận hưởng lộc trời ban. Dù là làm công ăn lương hay kinh doanh riêng, bạn cũng vô cùng thuận lợi, tiền vào như nước. Với những dự định còn chưa thực hiện, lời khuyên là bạn hãy nhanh chóng triển khai vì đây là thời điểm thuận lợi.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp may mắn trong tháng 10 âm lịch. Vốn là người hiền lành, hay giúp người nên con giáp này được quý nhân phù trợ. Trong thời điểm này, người tuổi Tuất nên tích cực làm việc và rất nhanh thôi bạn sẽ gặt hái được thành công, vươn lên giữ vị trí quan trọng khiến nhiều người "đỏ mắt" ghen tỵ.

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Người tuổi Tuất sẽ gặt hái nhiều thành công trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của con giáp này cũng đạt mức cực khủng, tha hồ tiêu tiền vì cứ hết lại đầy. Về đường tình duyên, đây là thời điểm thích hợp để bạn tìm một nửa phù hợp nhất với mình.

Tuổi Mùi

Phủi sạch mọi vận đen, người tuổi Mùi nhận được nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Con giáp này sẽ có được nguồn thu lớn, cơ hội thăng tiến và phát hiện tài năng tiềm ẩn của mình.

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Tuổi Mùi gặp được nhiều may mắn trong tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của con giáp này cũng vô cùng vượng, thăng hoa. Nói chung trong tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp này sẽ vô cùng suôn sẻ.

3 con giáp từ tháng 10 âm trở đi luôn có Thần Tài độ mạng, làm gì cũng hanh thông hơn người

3 con giáp từ tháng 10 âm trở đi luôn có Thần Tài độ mạng, làm gì cũng hanh thông hơn người

Trong những tháng cuối năm từ tháng 10 âm trở đi, có 3 con giáp vô cùng thành công và may mắn hơn người khi được Thần Tài độ mạng.

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