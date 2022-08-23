3 con giáp sau vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/8/2022) kinh tế khủng hoảng, dinh doanh gặp bế tắc, cuộc sống bất ổn, phải tìm được người cao tay đứng ra chỉ đường mới qua khỏi

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 23:35

Đầu tuần đang yên đang lành thì bỗng giữa tuần 3 con giáp sau gặp xui xẻo, bị quấy rối, hãm hại, sự nghiệp lao đao, sự thăng tiến bị khựng lại, nhưng sẽ gặp được người hữu duyên giúp đỡ

Tuổi Sửu

3 con giáp sau vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/8/2022) kinh tế khủng hoảng, dinh doanh gặp bế tắc, cuộc sống bất ổn, phải tìm được người cao tay đứng ra chỉ đường mới qua khỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiệp của người tuổi sửu thời điểm giữa tuần (24,25/8/2022) bị xuống dốc khá nhiều bởi chịu ảnh hưởng từ Thiên Quan và Thương Quan. Bạn dễ mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc có cách hành xử gây mất lòng cấp trên. Bạn phải chú ý tập trung cho công việc, tránh lơ là khiến cho kẻ tiểu nhân tìm cơ hội gây hại, vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết

Khi gặp rắc rối, bạn nên suy nghĩ tích cực hơn, tránh ngại gian khổ nhất thời bởi điều này sẽ giúp bạn có một tương lai tươi sáng hơn. Người làm nghề tự do có cơ hội hợp tác, mở rộng mối quan hệ, tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại dễ bất đồng. Dù có nóng nảy, bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân, khiến đối phương khó chịu.

Tuổi Ngọ

3 con giáp sau vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/8/2022) kinh tế khủng hoảng, dinh doanh gặp bế tắc, cuộc sống bất ổn, phải tìm được người cao tay đứng ra chỉ đường mới qua khỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Ngọ thường gặp phải nhiều chuyện không như ý. Tinh thần cũng vì thế mà sa sút nghiêm trọng.

Mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao.

Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bạn ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất bạn có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội nắm thóp, gây bất lợi cho bạn.

Chuyện tình cảm cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu con giáp này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bạn quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình.

 Tuổi Tý

3 con giáp sau vào 2 ngày giữa tuần (24 và 25/8/2022) kinh tế khủng hoảng, dinh doanh gặp bế tắc, cuộc sống bất ổn, phải tìm được người cao tay đứng ra chỉ đường mới qua khỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là một tuần khá khó khăn với bạn trên phương diện sự nghiệp, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần (24,25/8/2022). Bạn thường phải đối mặt với nhiều tranh chấp, thị phi, do vậy hãy hết sức bình tĩnh, tránh nóng nảy khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc.

Chuyện làm ăn đầu tuần thuận lợi nhưng vào giữa tuần lại có dấu hiệu chững lại. Người làm công ăn lương thậm chí còn không có dấu hiệu tăng tiến. 

Chuyện tình cảm có tốt có xấu, do vậy bạn cần chú ý cách cư xử của mình, khi xích mích nên tránh những hành động làm tổn thương nửa kia. Sự bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Bạn cũng đang tốn nhiều khoản lặt vặt, hãy giữ chừng mực khi chi tiêu, tránh tình trạng hao tài tốn.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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