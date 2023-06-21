Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay vào đúng ngày cuối tuần.
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Tuổi Dần
Thiên Tài chiếu vận nên những người tuổi Dần có công việc tay trái, đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác. Tuổi này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen như lô đề bài bạc là phất lên rất nhanh.
Được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm của Dần đi lên. Bạn trẻ độc thân được nhiều người để ý, làm quen. Hôm nay bạn cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ.
Tài vận chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Thổ nên bị hao hụt. Tiền vào túi cũng không phải là ít nhưng lại xuất hiện những rủi ro nếu người tuổi này theo nghiệp kinh doanh, làm ăn xa nhà gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của.
Tuổi Ngọ
Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 21/06/2023 với Tuổi Ngọ vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội iếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.
Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Ngọ có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.
Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại Tuổi Ngọ nhé.
Tuổi Mão
Hôm nay Mão hợp tác làm ăn có lợi nhờ Nhị Hợp trợ lực. Bạn chấp nhận khó khăn như một lẽ hiển nhiên, hoàn toàn sẵn sàng để chinh phục nó. Nhiều người còn nhận được sự thấu hiểu từ khách hàng, từ lãnh đạo, nhờ vậy nên làm ăn cũng dễ hơn.
Chính Tài trợ vận cho thấy con giáp này cũng có thêm thu nhập rủng rỉnh từ việc đầu tư cho công việc chính. Không có gì quan trọng bằng kiến thức, khi bạn làm việc bằng kiến thức sâu dày thì sẽ giảm thiểu rất nhiều thiệt hại cho bản thân về tiền bạc.
Con giáp này gặp cục diện Mộc khắc Thổ nên không được thuận lợi lắm trong chuyện tình cảm, có điềm xô xát hoặc cãi nhau to tiếng. Nữ mệnh hay mặc cảm về ngoại hình của bản thân, tự so sánh mình với người khác.
(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo