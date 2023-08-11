3 con giáp rộng đường thăng tiến, cuộc sống chuyển vận bất ngờ từ ngày 11/8 đến ngày 19/8: Khả năng đổi đời cực cao, chẳng mấy chốc GIÀU SỤ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện. Do đó, phần lớn người sinh năm này đều có gặp được người tốt, có quý nhân phù trợ.

Đặc điểm nổi bật của con giáp sinh năm Dậu là sự trung thành, tận tụy, trước sau như một. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này không ham cái lợi trước mắt mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm.

Từ ngày 11/8 đến ngày 19/8, tài lộc của người tuổi Dậu rất tốt. Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có.

Ngoài ra, con giáp tuổi này cũng gặp được các bậc tiền bối, nhận được thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chút khó khăn vào những ngày trước không khiến bạn chùn bước mà còn thêm tin tưởng vào năng lực của bản thân. Bạn đang có những cơ hội thăng quan tiến chức khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ ngày 11/8 đến ngày 19/8 bạn gặp nhiều may mắn và có những cơ hội tốt đẹp sẽ tới. Nếu là người làm ăn, bạn dễ tìm thấy mối tốt vào khoảng thời gian này, bạn cần chuẩn bị và có kế hoạch thì chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, thế nhưng chớ nản lòng vì ánh sáng đã đang ở rất gần rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đối với chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp nhờ Tam Hội. Thân rất tử tế, dù họ không tốt với mình thì mình vẫn tử tế và đối tốt với họ, vì đó là bản chất của bạn. Tuổi này chơi bời hiếm khi tính toán, rất thẳng tính, tuy bạn bè ít nhưng khá chất lượng, không thích kết bạn linh tinh.

Sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng từ ngày 11/8 đến ngày 19/8. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Thân không còn phải đau đầu vì tiền.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.