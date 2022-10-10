3 con giáp phát tài rực rỡ sau tháng 9 âm lịch năm 2022, phước lộc dồi dào, phất lên giàu khủng, trúng số liên miên, tiền rơi trúng đầu, không lo suy nghĩ cơm ăn áo mặc

Tử vi dự báo sau tháng 9 âm lịch năm 2022, công việc của con giáp tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi, hanh thông phần nhiều là do bản mệnh có đủ năng lực trong những nhiệm vụ được giao chứ không phải là do may mắn. Trong thời gian này người tuổi Dần hãy hết sức tập trung, đừng để những lời gièm pha làm mình xao nhãng.

Trên con đường vận trình tài lộc của bản mệnh lúc này không có gì đáng lo khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, khi tuổi Dần càng bỏ nhiều công sức của bạn sẽ được ghi nhận khi bạn cố gắng hết mình cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp xung quanh. Đặc biệt, với những con giáp giàu kinh nghiệm này cũng nên chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết của mình để mọi người cùng chung sức cho nhiệm vụ chung nữa nhé.

Tuổi Tuất

Sau tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ may tăng tài tụ lộc cho mình đó. Tài lộc trong thời điểm này phần lớn là từ chuyện kinh doanh buôn bán nhé. Những tưởng đây là may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng thực chất nó lại chính là thành quả của bạn trong suốt thời gian vừa qua luôn cần cù, nỗ lực cố gắng bền bỉ.

Bản thân tuổi Tuất làm việc tự chủ, có định hướng, tự tin và bản lĩnh hơn ngày thường. Dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn nhưng bạn khá thản nhiên, bình tĩnh đối diện với tình huống bất ngờ và giải quyết mọi việc gọn gàng, xuất sắc. Nhờ vậy, con giáp này nâng cao được uy tín trong tập thể.

Tử vi dự báo sau tháng 9 âm lịch năm 2022 Tài thần đều ở hướng Đông Nam, nếu có những việc quan trọng như ký kết hợp đồng, khai trương mở cửa hàng thì bản mệnh tuổi Tuất chớ quên hướng xuất hành cát lành này nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách hiền lành, sống biết điều, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần đền đấp. Nhờ vậy, họ luôn có quý nhân phù trợ trong cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Mão hay gặp may mắn. Trên đường đời, con giáp này ít gặp chông gai. Nếu có, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Càng về sau sự nghiệp, cuộc sống càng thăng hoa.

Theo tử vi học, sau tháng 9 âm lịch năm 2022, cuộc sống của Mão có nhiều tiến triển tích cực. Những năm trước, con giáp này đã trải qua khá nhiều thử thách, thậm chí chịu nhiều mất mát. Tuy nhiên, vận may của tuổi Mão sẽ có dấu hiệu lội ngược dòng. Kể từ sau tháng 9 âm lịch năm 2022, sự nghiệp và tài vận của tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực, có khả năng kiếm được nhiều tiền.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.