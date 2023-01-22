3 con giáp phát tài đầu năm mới từ ngày 22/1-31/1/2023, phúc vận ngang thiên tử, tình duyên ngập tràn, tương lai huy hoàng, xán lạn

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 14:41

Những con giáp này được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, khó khăn mấy cũng vượt qua nhẹ nhàng.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là những người có tính cách hiếu thắng cao. Đây là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu duy nhất của con giáp này.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới tuổi Thìn gặp được Chính Tài trợ lực cùng Thiên Quan mà vực dậy sau mất mát trước đó, bạn nhanh chóng tóm được cơ hội làm giàu, tiến thân đến một vị trí mong đợi.

Phương diện tình cảm cũng mở ra một hướng đi mới, những người độc thân lâu năm sẽ có cơ hội gặp được người hợp ý hợp tình, những người đã có gia đình có khoảng thời gian sum vầy hạnh phúc và liên tục nhận được tin vui. 

3 con giáp phát tài đầu năm mới từ ngày 22/1-31/1/2023, phúc vận ngang thiên tử, tình duyên ngập tràn, tương lai huy hoàng, xán lạn - Ảnh 1
Thời gian tới tuổi Thìn gặp được Chính Tài trợ lực cùng Thiên Quan, nhanh chóng tóm được cơ hội làm giàu, tiến thân đến một vị trí mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Thân cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, người tuổi Thân sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Thân sắp tới có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Thân cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Thân có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ, Thân sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

3 con giáp phát tài đầu năm mới từ ngày 22/1-31/1/2023, phúc vận ngang thiên tử, tình duyên ngập tràn, tương lai huy hoàng, xán lạn - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Thân sắp tới có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Tử vi dự báo đây là thời điểm may mắn với người tuổi Mùi Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Mùi tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Mùi càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

3 con giáp phát tài đầu năm mới từ ngày 22/1-31/1/2023, phúc vận ngang thiên tử, tình duyên ngập tràn, tương lai huy hoàng, xán lạn - Ảnh 3
 Trong thời gian tới, tuổi Mùi tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Mùi càng thêm tự tin. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hôm nay, chủ nhật (mùng 1 Tết), 3 con giáp có tin vui tận nhà, nhận nhiều phúc khí đất trời, tài vận hanh thông, công danh đặc biệt tấn tới

Hôm nay, chủ nhật (mùng 1 Tết), 3 con giáp có tin vui tận nhà, nhận nhiều phúc khí đất trời, tài vận hanh thông, công danh đặc biệt tấn tới

Tử vi con giáp hôm nay có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi cuối tháng 1 con giáp may mắn cuối tháng 1

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn