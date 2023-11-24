3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 24/11/2023: Ngọ uống no lộc trời, Mão có vận kim tiền, Dậu đổi đời năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 13:33

Theo tử vi ngày hôm nay 24/11, 3 con giáp sau tài vận có dấu hiệu khởi sắc, trúng đậm lộc trời, nhận tiền tỷ cuối ngày.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể lực rất tốt, làm việc gì cũng tràn đầy năng lượng. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công danh sự nghiệp đang dần phát triển lên, hạn chế các vấn đề sai sót khi làm việc với cấp trên. 

Tình cảm: Tình yêu với bạn chưa quan trọng, bạn đang vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè.

Tài lộc: Tài chính sẽ tăng cao hơn nếu bạn biết cách vận hành các công việc kinh doanh suôn sẻ. 

Sức khoẻ: Thể lực rất tốt, làm việc căng tràn năng lượng tươi mới.  

3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 24/11/2023: Ngọ uống no lộc trời, Mão có vận kim tiền, Dậu đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng 11/1023, người tuổi Mão tiếp tục những bước tiến vững chắc chắc và chậm rãi. Bản mệnh dần dần cũng cố sức mạnh của bản thân, không để bất cứ ai phải nghi ngờ về năng lực của mình.

Người làm kinh doanh có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, thử nghiệm, mở rộng thị trường. Con giáp này có những kế hoạch, dự định lớn cho tương lai. Quý nhân sẽ xuất hiện giúp bản mệnh hiện thực hóa những mong muốn của bản thân.

Đúng 24/11 bản mệnh cần quan tâm hơn đến đối phương để vun đắp chuyện tình cảm, không làm tổn thương người mình yêu.

3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 24/11/2023: Ngọ uống no lộc trời, Mão có vận kim tiền, Dậu đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Dậu không nên xen vào chuyện của người khác bởi đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã trong ngày. Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm, thậm chí còn gây tổn thất tiền bạc.

Con giáp này khó tránh khỏi việc bị ai đó gièm pha, nói xấu sau lưng. Tuy nhiên chính vì họ ở phía sau nên bản mệnh cũng chẳng phải quan tâm, bận tâm quá nhiều làm gì, chỉ cần biết bản thân vẫn đang cố gắng làm điều tốt đẹp, cống hiến hết mình và có trách nhiệm là đủ.

Tuổi Dậu được nhắc nhở cần dành thêm thời gian cho nửa kia để gìn giữ hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ban ngày bản mệnh đã bận rộn với công việc rồi thì buổi tối có thể bớt ra vài phút nói chuyện, tâm sự. Mối quan hệ nếu không được vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày sẽ khó khăng khít và bền chặt được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 24/11/2023: Ngọ uống no lộc trời, Mão có vận kim tiền, Dậu đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

Vào 5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), 3 con giáp sau từ nay làm gì cũng vượng, giàu sang đến cuối đời, sung sướng hưởng phước lành.

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