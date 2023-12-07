3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Năm 7/12/2023: Phát tài phát lộc, tình duyên viên mãn, công danh thăng tiến bất ngờ

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất mơ mộng chuyện tình cảm giống như phim.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc tương đối, nhưng bạn khá mơ mộng những việc không có thật.

Tài lộc: Tiếp nhận tài lộc một cách vui vẻ.

Sức khoẻ: Mệt mỏi khi coi phim quá khuya.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

2023 vốn được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Tháng 12/2023, những người cầm tinh Ngựa sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Đặc biệt khi vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ Thần Tài chiếu cố.

Đúng 7/12, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Ngọ nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, thứ Tư ngày 8/11/2023, tuổi Thìn sẽ có cơ hội kiếm tiền bên ngoài, không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có tiền bạc rủng rỉnh. Lúc này bản mệnh không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền, khó khăn cũng có người thân giúp sức.

Công việc khác của con giáp này cũng có phần trôi chảy hơn. Dù vẫn có vài vấn đề xảy ra trong ngày nhưng bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết một cách hiệu quả.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn ít biến động nhưng cũng có vẻ ngày càng trở nên nhạt nhẽo, thiếu đi những cảm xúc nồng cháy. Có thể do cả hai đều quá bận rộn với các kế hoạch công việc cá nhân, thời gian quan tâm nhau vơi dần đi.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.