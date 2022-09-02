3 con giáp nữ trời sinh vận khí tốt, có số "đại phú đại quý", lấy chồng đại gia, cuộc sống giàu có sung túc , hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 04:25

3 con giáp nữ này khiến người đời ghen tị vì được hưởng 'phước' lấy chồng đại gia.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp tài trí, nhanh nhẹn hơn người. Khi sinh ra, con giáp này đã được quý nhân phù trợ, khi lớn lên, họ được Tài tình chiếu mệnh. Là con giáp giỏi giang, có khí chất, người tuổi Thân thường tìm được người đàn ông tài giỏi, xứng đôi, vừa lứa với mình.

Kết hôn chính là bước ngoặt trong cuộc đời của người tuổi Thân. Sau khi kết hôn, người tuổi này là hậu phương vững chắc để chồng phấn đấu sự nghiệp. Họ cùng chồng sẽ gây dựng được sự nghiệp giàu sang, phát đạt từ đôi ban tay trắng. Khi cơ hội đến, vợ chồng người tuổi Thân thường động viên nhau nỗ lực để chớp lấy cơ hội, vươn tới thành công. Đặc biệt, người tuổi này có vận đào hoa cực vượng. Họ thường cưới được người chồng chung thủy, yêu chiều vợ con. Cuộc sống của họ càng về sau càng viên mãn.

3 con giáp nữ trời sinh vận khí tốt, có số 'đại phú đại quý', lấy chồng đại gia, cuộc sống giàu có sung túc , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ là những người có vẻ ngoài bắt mắt, thông minh nên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Họ là những người phụ nữ luôn cho rằng tự lập là điều tất yếu để tồn tại nên sẽ không chọn một anh chàng kém cỏi, bất tài để kết hôn.

Người đàn ông đáng để họ gửi gắm cuộc đời phải là ngươi có sự nghiệp thành công, tính khí mạnh mẽ và giàu sang.

Nữ giới tuổi Ngọ luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, sự quan tâm dịu dàng, ấm áp của bạn sẽ khiến chồng bạn cảm phục và càng yêu bạn hơn. 

3 con giáp nữ trời sinh vận khí tốt, có số 'đại phú đại quý', lấy chồng đại gia, cuộc sống giàu có sung túc , hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người mang nhiều phúc khí và vận may nhất. Phụ nữ tuổi Hợi sau khi kết hôn lại càng được hưởng nhiều phước lành hơn.

Đặc biệt, tuổi Hợi là một trong những con giáp có mệnh vượng phu, vì thế đàn ông lấy vợ tuổi này thì gia đình sẽ thịnh vượng, sung túc cả đời. Sự nghiệp nếu không thành công rực rỡ thì ít nhất cũng ổn định đủ để con cháu nối nghiệp, cả nhà 3 đời đều hạnh phúc, an yên.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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