3 con giáp nữ mang mệnh 'Nữ hoàng' cuộc sống ấm no đủ đầy, phúc khí nhân đôi sau khi kết hôn, tiền tài danh vọng lần lượt kéo đến

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 00:20

Sách tử vi nói rằng, nhà có 3 con giáp nữ này phúc khí ngập trời, tiền bạc dư dả, sau khi kết hôn mang điềm lành về cho gia đình hai bên.

Tuổi Tỵ

3 con giáp nữ mang mệnh 'Nữ hoàng' cuộc sống ấm no đủ đầy, phúc khí nhân đôi sau khi kết hôn, tiền tài danh vọng lần lượt kéo đến - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Tỵ vốn rất vượng phu ích tử. Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ vốn rất vượng phu ích tử. Họ luôn có thái độ khôn khéo, sở hữu đầu óc nhanh nhạy, khéo léo khi giao tiếp. Đặc biệt, sau khi kết hôn, họ vẫn đảm bảo được cân bằng mọi công việc, vừa có thể giỏi quán xuyến việc nhà, vừa phát triển tốt sự nghiệp của bản thân mà không bị những việc cá nhân đời tư ảnh hưởng đến lộ trình bản thân vạch ra.

Con giáp này còn có ưu điểm vượt trội trong việc ham học hỏi những thứ mới lạ, năng nổ tích lũy cho mình những kiến thức, bài học, kinh nghiệm thực tiễn ở bất kỳ nơi nào đặt chân đến.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Tỵ thuộc những người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ về tương lai trước mắt. Nhất là trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Thay vì đặt những tư lợi có được ở thực tại mà hoang phí những khoản không cần thiết, họ sẽ học cách quản lý tốt đồng tiền của mình, thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư một cách khôn ngoan.

Sau khi lập gia đình, phụ nữ tuổi Tỵ còn là người lan tỏa phúc khí tới mọi người, giúp tình cảm giữa các thành viên được gắn kết và chung sống cùng nhau sẽ hạnh phúc hơn. Nhà có phụ nữ tuổi này còn giúp vận trình của các thành viên ngày một vượng hơn, không chỉ tài lộc ngày càng thịnh mà sự nghiệp còn lên như "diều gặp gió".

Tuổi Hợi

3 con giáp nữ mang mệnh 'Nữ hoàng' cuộc sống ấm no đủ đầy, phúc khí nhân đôi sau khi kết hôn, tiền tài danh vọng lần lượt kéo đến - Ảnh 2
Nữ tuổi Hợi là người được trời ban nhiều phước lành nhất. Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người nữ tuổi Hợi có tính cách dĩ hòa vi quý, không những không biết giận hờn mà còn luôn bao dung, khiêm nhường. Có nhiều người cho rằng, tính cách nhẹ nhàng của nữ tuổi Hợi sẽ có khả năng thuần hóa tính cách hung dữ của người khác.

Trong số những con giáp, nữ tuổi Hợi là người được trời ban nhiều phước lành nhất, họ không những giàu có viên mãn mà cuộc sống tinh thần cũng thoải mái tốt đẹp. Bước vào giai đoạn trung vận, tuổi Hợi được thần tài và quý nhân phù trợ nhiều hơn, cuộc sống sau hôn nhân không chỉ thành công mà còn viên mãn về mọi mặt.

Gia đình nào có người nữ tuổi Hợi thì xác định cả nhà ấm no hạnh phúc, không lo lắng về cơm áo gạo tiền bởi vì họ là vị cứu tinh, đem lại nhiều may mắn và tài lộc. Nhìn chung, cuộc sống nữ tuổi Hợi ngày càng thăng hoa là do tính cách tuyệt vời của họ, hậu vận thập toàn thập mỹ khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Tuổi Ngọ

3 con giáp nữ mang mệnh 'Nữ hoàng' cuộc sống ấm no đủ đầy, phúc khí nhân đôi sau khi kết hôn, tiền tài danh vọng lần lượt kéo đến - Ảnh 3
Nữ tuổi Hợi là người được trời ban nhiều phước lành nhất. Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ tính tình có chút ngông cuồng, nhiệt tình, tài giỏi, chủ động từ nhỏ. Họ làm việc gì cũng không thể chê được, nhìn qua có vẻ cẩu thả nhưng thực chất lại thận trọng, tỉ mỉ, là người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi này nghèo trước sướng sau, sau 40 tuổi sẽ giàu sang phú quý. Lấy được phụ nữ tuổi Ngọ, đàn ông như được ban báu vật trong đời, sẽ có người sát cánh kề vai, cùng xây dựng sự nghiệp tốt đẹp.

Theo tử vi, chỉ trong 10 năm sau kết hôn, phụ nữ tuổi Ngọ sẽ phất lên nhanh chóng và lan toả phúc khí tới cả gia đình, mang lại may mắn cho chồng con, nâng cao chất lượng cuộc sống.

* Thông tin mang tính chất tham khảo 

Trong 7 ngày tới (14/4): 3 con giáp chỉ cần ngồi không cũng bạc vàng hứng "rổ", may mắn chực chờ trước cửa

Trong 7 ngày tới (14/4): 3 con giáp chỉ cần ngồi không cũng bạc vàng hứng "rổ", may mắn chực chờ trước cửa

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của các tuổi này diễn ra tương đối dễ dàng. Dù theo đuổi lĩnh vực nào thì người tuổi này vẫn luôn làm việc bằng thái độ cầu tiến lẫn tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, sự tự tin giúp bản mệnh sớm chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời