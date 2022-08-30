3 con giáp nữ được sếp tín nhiệm hết mức trong nửa cuối năm nay, tài vận thăng hoa, nhanh tay bắt lấy cơ hội để nhanh chóng thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 08:24

Liệu bạn có khả năng được sếp chú ý, đánh giá tốt và bổ nhiệm một vị trí ưng ý trong năm nay không?

1. Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi nổi tiếng tốt bụng, hiền lành, siêng năng, tận tâm và có thái độ tích cực trong công việc. Đó là lý do họ luôn được các cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Mùi, đặc biệt là phái nữ, có trí tuệ cảm xúc cao, thân thiện với mọi người và có quan hệ xã hội tốt. Họ thích giúp đỡ người khác và thích tham gia các hoạt động xã hội. Họ còn là người đa tài, đa năng, sẵn sàng đóng góp cho công ty. Với "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", họ sẽ được lãnh đạo coi trọng, ưu ái cất nhắc trong năm nay.

3 con giáp nữ được sếp tín nhiệm hết mức trong nửa cuối năm nay, tài vận thăng hoa, nhanh tay bắt lấy cơ hội để nhanh chóng thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Tuổi Tý

Nữ giới tuổi Tý thông minh, lanh lợi. Họ không chỉ sẵn sàng hiến kế giúp cấp trên mà còn tự tin xắn tay áo giúp mọi người giải quyết khó khăn trong công việc. Nhờ thế, họ được lãnh đạo quý mến, tin cậy. Năm nay, người tuổi Tý có tinh thần xông pha đi đầu, trở thành điểm sáng trong tập thể.

Tuổi Tý cũng có tài ăn nói và được lòng cấp trên. Chỉ cần bắt được thời cơ, họ sẽ tự tin thể hiện bản thân.

3 con giáp nữ được sếp tín nhiệm hết mức trong nửa cuối năm nay, tài vận thăng hoa, nhanh tay bắt lấy cơ hội để nhanh chóng thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Tuổi Tỵ

Dù tuổi Tỵ năm nay phạm phải Thái Tuế, tuy nhiên tài vận vẫn rất tốt. Khác với hai cung hoàng đạo trên, tuổi Tỵ thích một mình, không hay nói nhiều. Phụ nữ tuổi này bên ngoài cứng rắn, bên trong nữ tính và thu hút. Họ nổi bật về tính cách dứt khoát, kiên quyết cũng như sự cầu tiến.

Trong công việc, tuổi Tỵ thường âm thầm chứng tỏ bản thân chứ không thích "nổ". Họ thường xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, khi người khác gặp khó khăn để hỗ trợ. Trong công sở, nữ giới tuổi Tỵ được sếp tin tưởng và đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến vì thế rất lớn.

3 con giáp nữ được sếp tín nhiệm hết mức trong nửa cuối năm nay, tài vận thăng hoa, nhanh tay bắt lấy cơ hội để nhanh chóng thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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