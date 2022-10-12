3 con giáp nổi tiếng bạc tình bạc nghĩa, nổi tiếng háo sắc mà chị em phụ nữ cần giữ khoảng cách

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 19:15

Nếu bạn gặp phải 3 con giáp bạc tình, nên chạy ngay.

Tuổi Tý

Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì nhất thời, đó là lời ngụy biện của đàn ông tuổi Tý. Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người tùy tiện, sống theo cảm hứng. Khi họ yêu thì nồng nhiệt cháy bỏng vô cùng, tưởng chừng có thể lên trời hái sao xuống tặng cho cô gái của lòng mình.

 

Nhưng là con giáp dễ thay lòng đổi dạ bậc nhất, không biết nam tuổi Tý đã khiến bao nhiêu cô gái phải khóc ròng. Bởi lẽ mới hôm trước còn yêu đương nồng nàn là thế, hôm sau tỉnh dậy bỗng nhiên anh ta thấy mình đã hết yêu, chẳng còn chút cảm xúc gì với cô gái ấy nữa. 

 

Những lúc như vậy, nếu anh ta đã nói lời chia tay thì bạn chớ nên cố gắng níu kéo làm gì. Dù có van nài, xin xỏ ra sao thì cũng chỉ khiến cho mình trở nên hèn mọn trong tình yêu mà thôi, hoàn toàn chẳng thể nào níu kéo được trái tim anh ta trở lại.

 

Đàn ông tuổi Tý một khi đã thay lòng đổi dạ thì vô cùng kiên quyết, chẳng để cho mình hay đối phương có được đường lui. Họ sẽ đi tìm cho mình một con mồi mới, một cô gái có thể khơi gợi nên cảm giác mới mẻ, yêu đương nồng cháy trong họ nhanh thôi.

 

Tuổi Dậu

Đàn ông tuổi Dậu là người khá thẳng thắn, trọng sĩ diện và khá bảo thủ. Một khi đã đưa ra quyết định họ sẽ chẳng bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Sự cứng đầu ấy có thể khiến Dậu phạm phải vô số sai lầm, nhưng cũng có thể giúp Dậu giàu nhanh đến chóng mặt.

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Với bạn bè, người thân Dậu rất rộng rãi, sẵn sàng làm mọi điều để lấy lòng thiên hạ. Thế nhưng, với người phụ nữ của mình con giáp trăng hoa này lại chẳng hề biết ơn. Khi có tiền, Dậu rất dễ sa ngã, khó kiềm lòng trước người đàn bà trẻ đẹp hơn vợ.

Lấy đàn ông tuổi Dậu làm chồng, chị em sẽ đứng ngồi không yên cả đời.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi, đàn ông tuổi Hợi là người cực kì háo sắc, họ chỉ thích những cô gái xinh đẹp mĩ miều mà thôi. Có lẽ chẳng phải vô lý khi vì tội háo sắc, dám trêu ghẹo Hằng Nga mà Trư Bát Giới bị đày xuống nhân gian dưới hình dáng đó. Khi đứng trước những cô gái xinh đẹp, họ chẳng thể giữ nổi mình.

 

Nếu đã có người yêu thì chuyện đó cũng chẳng thể ngăn họ thay lòng đổi dạ, bởi chỉ cần xuất hiện cô gái xinh đẹp hơn người yêu mình là họ lập tức muốn theo đuổi cho bằng được mới thôi.

 

Đàn ông tuổi này sẽ chẳng quan tâm đến tình cảm giữa 2 người ra sao, dù cho yêu đương sâu đậm cũng chẳng hề gì, dứt bỏ cũng chẳng có gì áy náy. Có thể nói, anh ta là kẻ bạc tình bậc nhất, cái gì cũng đặt mình lên trên hết, ích kỉ vô cùng. 

 

Đứng trước người đẹp, tất cả những chuyện đó đều không quan trọng. Họ chính là những kẻ tuyệt tình, nói chia tay là chia tay, chẳng quan tâm đối phương đau lòng, tổn thương ra sao, chỉ cần có đối tượng mới là họ sẽ lại vui vẻ theo đuổi tình mới mà thôi.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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