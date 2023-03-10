3 con giáp nhặt Lộc trời, tài chính tăng lên vù vù, ngồi im tiền tự tìm đến vào đúng 15h chiều ngày 10/3: Vận đen đã qua, tiền chất như núi, bán gì đắt đó, mua gì lời đó

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 00:30

Những con giáp sau vốn là người phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ thời điểm này 3 con giáp sau sẽ thu về trái ngọt sau những cố gắng của bản thân, vì thế chỉ cần nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên giàu sang, phú quý.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện. Do đó, phần lớn người sinh năm này đều có gặp được người tốt, có quý nhân phù trợ.

Đặc điểm nổi bật của con giáp sinh năm Dậu là sự trung thành, tận tụy, trước sau như một. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này không ham cái lợi trước mắt mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm.

3 con giáp nhặt Lộc trời, tài chính tăng lên vù vù, ngồi im tiền tự tìm đến vào đúng 15h chiều ngày 10/3: Vận đen đã qua, tiền chất như núi, bán gì đắt đó, mua gì lời đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện.

Từ lúc này, tài lộc của người tuổi Dậu rất tốt. Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có.

Ngoài ra, con giáp tuổi này cũng gặp được các bậc tiền bối, nhận được thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Tuổi Tuất

Chút khó khăn vào những ngày trước không khiến bạn chùn bước mà còn thêm tin tưởng vào năng lực của bản thân. Bạn đang có những cơ hội thăng quan tiến chức khiến nhiều người ngưỡng mộ.

3 con giáp nhặt Lộc trời, tài chính tăng lên vù vù, ngồi im tiền tự tìm đến vào đúng 15h chiều ngày 10/3: Vận đen đã qua, tiền chất như núi, bán gì đắt đó, mua gì lời đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc này bạn gặp nhiều may mắn và có những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Nếu là người làm ăn, bạn dễ tìm thấy mối tốt vào khoảng thời gian này, bạn cần chuẩn bị và có kế hoạch thì chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, thế nhưng chớ nản lòng vì ánh sáng đã đang ở rất gần rồi.

Tuổi Thân

Đối với chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp nhờ Tam Hội. Thân rất tử tế, dù họ không tốt với mình thì mình vẫn tử tế và đối tốt với họ, vì đó là bản chất của bạn. Tuổi này chơi bời hiếm khi tính toán, rất thẳng tính, tuy bạn bè ít nhưng khá chất lượng, không thích kết bạn linh tinh.

3 con giáp nhặt Lộc trời, tài chính tăng lên vù vù, ngồi im tiền tự tìm đến vào đúng 15h chiều ngày 10/3: Vận đen đã qua, tiền chất như núi, bán gì đắt đó, mua gì lời đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Thân không còn phải đau đầu vì tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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