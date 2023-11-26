3 con giáp nhận phước báo trùng phùng từ ngày 27/11 đến ngày 7/12: Tin vui tìm đến tới tấp, giàu nhanh như vũ bão, công danh xán lạn

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn cầu toàn và nỗ lực không ngừng để gặt hái được kết quả tối ưu nhất. Khi đối đãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp họ luôn đủ khéo léo để ai cũng phải kiêng nể, thương mến mình.

Nhờ những mối lương duyên tốt đẹp ấy, cộng thêm thần tài đưa đường chỉ lối nên từ ngày 27/11 đến ngày 7/12 sự nghiệp của Sửu thăng tiến vùn vụt. Họ làm ít hưởng nhiều, làm 1 hưởng 10 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi vốn là những người hiền lành, chịu khó, biết nắm bắt thời cơ để xây dựng cuộc sống viên mãn. Con giáp này sống tình cảm và luôn mong một cuộc sống bình yên, sung túc. Nói vậy không có nghĩa là họ sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Tuổi Mùi vẫn luôn cố gắng không ngừng để tìm kiếm sự hoàn hảo cho mình và gia đình.

Tử vi học có nói, dù có đứng một mình, tuổi Mùi vẫn có thể tự tạo dựng thành công. Tuy nhiên, nếu như tìm được người yêu thương và cổ vũ nhiều hơn trong cuộc sống, con giáp này có thể tạo ra kỳ tích bất ngờ.

Từ ngày 27/11 đến ngày 7/12, tuổi Mùi được Thần Tài, thần may mắn chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng suôn sẻ. Cuộc sống của họ sẽ được cải thiện và tìm được nhiều cơ hội mới tuyệt vời hơn.

Người tuổi Mùi vốn thông minh lại được trời ban nhiều phước lành nên gia đạo luôn an yên, cuộc sống nếu không quá giàu có thì cũng bình yên, ấm no.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 27/11 đến ngày 7/12, người tuổi Hợi nhận được điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Nhờ không ngừng nỗ lực, con đường đến mục tiêu ngày một rút ngắn. Cấp trên chắc hẳn rất trân trọng một nhân viên như bạn và sẽ trao cơ hội để bạn phát triển ngày một nhanh chóng hơn.

Tài lộc của người làm kinh tế nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn vào thời điểm này. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Tuy nhiên, trong thời điểm vật giá leo thang, con giáp phát tài từ ngày 27/11 đến ngày 7/12 nên chú ý quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.