3 con giáp nhận phước báo trùng phùng từ ngày 27/11 đến ngày 7/12: Tin vui tìm đến tới tấp, giàu nhanh như vũ bão, công danh xán lạn

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền đầy túi, tình đầy tim, vượng vận quý nhân từ ngày 27/11 đến ngày 7/12.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn cầu toàn và nỗ lực không ngừng để gặt hái được kết quả tối ưu nhất. Khi đối đãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp họ luôn đủ khéo léo để ai cũng phải kiêng nể, thương mến mình.

Nhờ những mối lương duyên tốt đẹp ấy, cộng thêm thần tài đưa đường chỉ lối nên từ ngày 27/11 đến ngày 7/12 sự nghiệp của Sửu thăng tiến vùn vụt. Họ làm ít hưởng nhiều, làm 1 hưởng 10 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

3 con giáp nhận phước báo trùng phùng từ ngày 27/11 đến ngày 7/12: Tin vui tìm đến tới tấp, giàu nhanh như vũ bão, công danh xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là những người hiền lành, chịu khó, biết nắm bắt thời cơ để xây dựng cuộc sống viên mãn. Con giáp này sống tình cảm và luôn mong một cuộc sống bình yên, sung túc. Nói vậy không có nghĩa là họ sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Tuổi Mùi vẫn luôn cố gắng không ngừng để tìm kiếm sự hoàn hảo cho mình và gia đình.

Tử vi học có nói, dù có đứng một mình, tuổi Mùi vẫn có thể tự tạo dựng thành công. Tuy nhiên, nếu như tìm được người yêu thương và cổ vũ nhiều hơn trong cuộc sống, con giáp này có thể tạo ra kỳ tích bất ngờ.

Từ ngày 27/11 đến ngày 7/12, tuổi Mùi được Thần Tài, thần may mắn chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng suôn sẻ. Cuộc sống của họ sẽ được cải thiện và tìm được nhiều cơ hội mới tuyệt vời hơn.

Người tuổi Mùi vốn thông minh lại được trời ban nhiều phước lành nên gia đạo luôn an yên, cuộc sống nếu không quá giàu có thì cũng bình yên, ấm no.

3 con giáp nhận phước báo trùng phùng từ ngày 27/11 đến ngày 7/12: Tin vui tìm đến tới tấp, giàu nhanh như vũ bão, công danh xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Từ ngày 27/11 đến ngày 7/12, người tuổi Hợi nhận được điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Nhờ không ngừng nỗ lực, con đường đến mục tiêu ngày một rút ngắn. Cấp trên chắc hẳn rất trân trọng một nhân viên như bạn và sẽ trao cơ hội để bạn phát triển ngày một nhanh chóng hơn.

Tài lộc của người làm kinh tế nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn vào thời điểm này. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Tuy nhiên, trong thời điểm vật giá leo thang, con giáp phát tài từ ngày 27/11 đến ngày 7/12 nên chú ý quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

3 con giáp nhận phước báo trùng phùng từ ngày 27/11 đến ngày 7/12: Tin vui tìm đến tới tấp, giàu nhanh như vũ bão, công danh xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ nhận tin vui, lắm của, lắm thành công vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 26/11 tu vi ngay 27/11 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'