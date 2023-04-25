3 con giáp nên cẩn thận mọi quyết định vào cuối tháng 3 âm lịch kẻo tài lộc sa sút, nhiều thị phi ập đến

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong cuối tháng 3 âm lịch gặp Hung Cát đan xen. Người tuổi này có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng do cách làm việc cố chấp nên bản mệnh khó được lòng của những người xung quanh.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm. Việc cư xử có phần xốc nổi và thiếu đi sự ôn nhu thường ngày dễ khiến cho các cặp đôi rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Người độc thân cần cởi mở, hoà đồng với mọi người hơn sẽ sớm tìm được chân ái cuộc đời.

Vận trình tài lộc sa sút. Do ảnh hưởng của ngày Tương Xung nên các giao dịch làm ăn kinh doanh của con giáp này gặp thất bại. Thế nhưng, bạn đừng vội bỏ cuộc giữa chừng bởi “thất bại là mẹ thành công".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ cuối tháng 3 âm lịch vướng Thiên Quan nên khó thăng tiến, làm gì cũng phải từ tốn. Ngọ đừng nên chọn nhàn nhã vào lứa tuổi nên phấn đấu, vài năm sau bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi tiền tài địa vị đều từ bỏ mình nếu không cố gắng.

Tử vi khuyên bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong, nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt. Là con giáp không toan tính, bạn rất dễ bị kẻ gian lợi dụng, lúc có tiền thì tìm tới nhau, lúc bạn túng thiếu thì không thấy ai đến giúp nửa đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bạn chịu nhiều áp lực lớn từ phía công việc cũng như những người đồng nghiệp xung quanh trong cuối tháng 3 âm lịch. Công việc chồng chất lại thêm gánh nặng về tinh thần làm cho bạn không còn tâm trí để tập trung làm việc, thường xuyên xảy ra sai sót là điều khó tránh khỏi. Nếu không biết cách điều phối công việc và sắp xếp thời gian thì bạn sẽ gánh nhiều vất vả và trách nhiệm nặng nề đó.

Đời sống hôn nhân cũng có thể vì vấn đề này mà xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Gia đình thường xuyên cãi vã, tranh chấp và bất đồng quan điểm. Cả hai không thể có tiếng nói chung nên đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gia đình rạn nứt. Bạn cần phải biết điều này để xuống nước, điều phối lại mối quan hệ của bản thân nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Những áp lực đời sống khiến bạn không còn tinh thần và sức khỏe làm những việc khác. Bạn bị mệt mỏi, cơ thể sa sút kiệt quệ. Cứ tình hình này thì phong độ của bạn sẽ xuống dốc trầm trọng đó. Phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để vượt qua những ngày cuối tháng 3 âm lịch này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!