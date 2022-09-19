Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp có vận trình tài lộc sáng sủa nhất tuần này, các dự án kinh doanh, đầu tư đều sinh lời, bản mệnh kiếm được bộn tiền

Tuổi Tý Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được. Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương. Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân. Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc, bạn ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Hãy tiếp tục với định hướng của mình, bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được. Ảnh minh họa Tuổi Dần Đường tài lộc của con giáp tuổi Dần khá tốt bởi trong tuần có vô số cơ may kiếm tiền đến với bạn. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn nữa, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Song nên nhớ là cơ hội đến với bạn vào đầu tuần nhiều hơn, còn cuối tuần thì vận may dần nhạt bớt, dù bạn cũng vẫn sẽ có chút ít đồng ra đồng vào.



Người làm đầu tư, kinh doanh nên nhanh chóng đưa ra những quyết định trọng đại hoặc tiến hành những công việc quan trọng vào thời điểm đầu tuần, khi mà cát khí còn đang vượng để dễ dàng thành công hơn. Con giáp phát tài tuần này hãy nhớ, chỉ cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình, bạn ắt sẽ thành công và thu được một khoản khá đấy. Nếu nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ giá trị của bản thân cho mọi người được biết và công nhận thì khả năng cao, bạn sẽ được tăng lương, hoặc là nhận thêm một khoản thưởng nóng khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Dần khá tốt bởi trong tuần có vô số cơ may kiếm tiền đến với bạn. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn nữa, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Tuổi Sửu có nhiều khả năng trở thành con giáp phát tài tuần này bởi phương diện tài lộc trong tuần này khá dư dả nhờ được cát thần soi sáng. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá nhiều, cả về đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Có thể đầu tuần, con giáp tuổi Sửu sẽ phải đối diện với một vài rắc rối đấy, nhưng mọi chuyện sẽ dần có khởi sắc tốt lành về cuối tuần. Vượt qua được những khó khăn trở ngại gây nản lòng, buồn chán lúc đầu, bạn sẽ bắt đầu thẳng bước tới thành công. Với người làm công ăn lương, bạn có nguồn thu nhập khá ổn định, thậm chí có phần tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Có thể cấp trên đã nhận ra khả năng của bạn và cho bạn một khoản tiền coi như khuyến khích tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán. Bạn làm việc uy tín nên nhận được sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng, đối tác. Điều đó giúp bạn khá nhiều trên con đường thăng tiến khi được cấp trên đánh giá đúng năng lực sẵn có, cũng như mạnh dạn thử nghiệm những phương pháp làm ăn mới mẻ hơn.



Tuổi Sửu có nhiều khả năng trở thành con giáp phát tài tuần này bởi phương diện tài lộc trong tuần này khá dư dả nhờ được cát thần soi sáng. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá nhiều, cả về đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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