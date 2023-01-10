3 con giáp miệng mồm đanh thép nhưng 'ruột để ngoài da', lương thiện tốt tính, ai kết thân được phúc khí cả đời

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 23:50

3 con giáp này dủ dễ nổi trận lôi đình nhưng chẳng qua chỉ là nói "phủ đầu", giận rồi quên ngay, được cái tốt tính khó ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

3 con giáp miệng mồm đanh thép nhưng 'ruột để ngoài da', lương thiện tốt tính, ai kết thân được phúc khí cả đời - Ảnh 1

Bản tính tốt bụng được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh! Người tuổi Sửu có tính cách rất mạnh mẽ và cứng như đá nên dù gặp khó khăn gì họ cũng sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành, không bỏ cuộc giữa chừng, tự nhiên vận may của quý nhân rất mạnh, dù gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, dễ dàng trở thành người giàu có.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn mạnh mẽ và dứt khoát. Đôi khi, họ còn không kiềm được sự nóng nảy của mình, nhưng lại là người trực tính. Họ giận đó, nóng đó rồi thôi, hoàn toàn không để bụng. 

Vì vậy, nếu lỡ đắc tội với tuổi Thìn, hãy nhẹ nhàng xin lỗi hoặc tìm cách để giải thích với họ. Đừng im lặng cho qua bởi tuổi Thìn rất dễ phát hỏa. 

3 con giáp miệng mồm đanh thép nhưng 'ruột để ngoài da', lương thiện tốt tính, ai kết thân được phúc khí cả đời - Ảnh 2

Hãy luôn đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu được cảm nhận. Sau tất cả, tuổi Thìn đều nhận biết được điều gì đúng, điều gì sai. 

Tuổi Tuất

Tuất sống tình nghĩa, trung thực, không bao giờ dối lòng mình để làm hài lòng người khác. Bạn sống ngay thẳng không bao giờ lợi dụng hay dối lừa bất cứ ai để làm lợi cho bản thân. Trong công việc, bạn luôn là người nhiệt thành, biết cách giải quyết vấn đề nhanh nhưng không mang lại bất cứ hậu quả gì.

3 con giáp miệng mồm đanh thép nhưng 'ruột để ngoài da', lương thiện tốt tính, ai kết thân được phúc khí cả đời - Ảnh 3

Trong các mối quan hệ bạn bè, bạn luôn chân thành, chơi đẹp nên được nhiều người quý trọng. Đôi khi bạn thẳng thắn khiến nhiều người buồn lòng nhưng rồi họ cũng hiểu và bỏ qua. Vì Tuất không bao giờ ác mồm ác miệng đay nghiến hay chỉ trích người khác quá trớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h ngày 7/1/2023: THẦN TÀI trao cả núi lộc, 3 con giáp vượng phát làm ăn, lãi mẹ lãi con vào túi, tiền chất núi, vàng tràn rương

Từ 12h ngày 7/1/2023: THẦN TÀI trao cả núi lộc, 3 con giáp vượng phát làm ăn, lãi mẹ lãi con vào túi, tiền chất núi, vàng tràn rương

Tử vi cho biết từ 12h trưa ngày 7/1, mọi may mắn dường như liên tục đổ dồn với 3 con giáp sau đây, công chuyện làm ăn kinh doanh thêm phần hưng vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp con giáp tốt tính 3 con giáp hiền lành tử vi tuần mới tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 28 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 1 giờ 0 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 28 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng