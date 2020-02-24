3 con giáp may mắn nhất tuần (24/2 - 1/3): Thần tài lâm môn, bạc tiền dư dả, số dư trong tài khoản tăng không ngừng

Sách tử vi tuần mới có nói, từ ngày 24/2 đến ngày 1/3 những con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, đổi đời chỉ sau một đêm.

Càng về cuối tuần những con giáp may mắn này càng kiếm được bộn tiền, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Tỵ sẽ ăn nên làm ra, may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trời sinh Tỵ là con giáp tài giỏi, khôn ngoan và dám nghĩ dám làm. Một khi cơ hội đến tay Tỵ sẽ chớp lấy thời cơ để vươn lên trong sự nghiệp, gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã sung sướng an nhàn, bạc tiền dư dả.

Sách tử vi tuần mới có nói, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Tỵ sẽ ăn nên làm ra, may mắn hơn người. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần con giáp giàu có này xứng đáng nhận được. Dù làm công hay làm chủ con giáp may mắn này cũng có tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Hiền lành, nhân hậu và biết cách ứng xử khôn ngoan nên Mão được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Nếu người khác chỉ tập trung lo cho bản thân, bàng quan với sự đời thì Mão lại sống nghĩa tình, sẵn sàng dang tay giúp đỡ những người khốn khó hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn.

Càng chăm làm điều thiện, sống tử tế Mão càng được thần tài ưu ái, rót lộc vào nhà. Trong tuần mới này, Mão sẽ có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục. Dù làm công hay làm chủ con giáp này cũng có tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên. Dậu sẽ ngập trong nhung lụa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, ngày càng thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Chăm chỉ, siêng năng lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu gắt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Dẫu không có sự hậu thuẫn của gia đình thì con giáp này vẫn có thể vươn lên làm giàu, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Trong 7 ngày tới, Dậu sẽ gặp được duyên lành nên công việc, tình yêu, cuộc sống đều ấm êm như ý. Chỉ cần chớp lấy thời cơ thì cả năm 2020 của Dậu sẽ ngập trong nhung lụa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, ngày càng thịnh vượng. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp vượng vận tài lộc, làm một hưởng mười, đời sang trang mới trong năm 2020 Sách tử vi năm 2020 có nói, những con giáp may mắn nhất năm này sẽ làm ăn vượng phát, một vốn bốn lời, đổi đời ngoạn mục.

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