3 con giáp may mắn được cát tinh hộ mệnh, vận trình thăng hoa rực rỡ trong 2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022)

Những người cầm tinh con Hổ sẽ đón một tháng mới với nhiều hi vọng, may mắn mới. Tuổi Dần có cơ hội cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc.

2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022), sự nghiệp của tuổi Dần có những bước tiến rất đáng kể. Họ có thể được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, lương thưởng tăng rõ rệt.

Tuổi Dần vốn dĩ là người ham học hỏi, luôn tìm tòi sáng tạo để tạo nên sự mới mẻ cho những công việc tưởng như nhàm chán.

Tài vận của Dần trong tháng này cũng rất sáng. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích.

Đời sống tình cảm của người tuổi Dần cũng vô cùng suôn sẻ. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ, động viên nhau cùng làm ăn, kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của đối phương.

2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022), sự nghiệp của tuổi Dần có những bước tiến rất đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Khỉ là một trong ba con giáp đại cát đại lợi trong 2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022).

Con đường mà người tuổi Thân đang đi rất thuận lợi vì bạn được nhiều người nâng đỡ. Bên cạnh việc tự lực để phát huy tối đa năng lực của mình, bạn vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với các tiền bối trong ngành để gia tăng sức mạnh.

Thời điểm này cũng rất hợp cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bạn hãy nhanh nhạy để có thể nắm bắt những thông tin hữu ích và biến chúng thành lợi thế cho mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dê rất chăm chỉ, nhiệt huyết, hết mình vì công việc. Cũng vì thế họ được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm. Trong một tập thể, Mùi luôn nổi bật.

Nếu đã làm lãnh đạo, bạn được nhân viên yêu mến vì biết cách sử dụng đúng người đúng việc, một khi giao nhiệm vụ cho ai thì hoàn toàn tin tưởng người đó.

Tài lộc 2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022) của Mùi rất rạng rỡ, dôi dư. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Về phương diện tình cảm, Mùi có nhiều nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể tìm được người thật lòng muốn ở bên cạnh mình.

Những cặp đôi bên nhau một thời hãy hâm nóng tình yêu bằng việc tạo một cuộc hẹn, nấu một bữa ăn hay đơn giản là tặng cho đối phương những món quà bất ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.