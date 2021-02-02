3 con giáp may mắn bất ngờ, sang năm Tân Sửu 2021 phát tài phát lộc, phú quý tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 19:24

Phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu ú ụ chính là lộc lá trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này.

Tân Sửu 2021 phú quý vây quanh nên 3 con giáp may mắn này sẽ làm ăn vượng phát, của nả chất đống, muốn khổ cũng không được. 

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Thiên thời địa lợi nhân hòa nên mua thêm nhà, tậu thêm xe là điều con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên Tỵ sớm thành công chốn thương trường, có cuộc sống viên mãn sung túc. Trước ngưỡng 30, Tỵ đã trở thành con giáp giàu có ngút trời, nhà cao cửa rộng khiến ai nấy trầm trồ.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong năm nay Tỵ sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, cuộc sống thăng hoa viên mãn. Thiên thời địa lợi nhân hòa nên mua thêm nhà, tậu thêm xe là điều con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay. 

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Mão ắt làm chơi chơi mà tiền về ngập két, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều chịu thương chịu khó, biết cách đối nhân xử thế và sống hiền lương. Tin vào chính mình, chăm làm điều thiện nên Mão được quý nhân chiếu cố nồng hậu, tiền ập vào nhà ầm ầm.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Mão ắt làm chơi chơi mà tiền về ngập két, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết. 

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Ăn Tết thật to, tiền chất chật két là những gì Thìn nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mang mệnh phú quý ngay từ khi sinh ra nên Thìn chưa bao giờ biết khổ là gì. Được mẹ cha cưng yêu, anh chị em nâng đỡ nên đời Thìn ngập trong nhung lụa, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ.

Canh Tý 2020 không mấy như ý, thế nhưng bước sang Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp thăng hoa, vươn lên tầm cao mới. Ăn Tết thật to, tiền chất chật két là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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