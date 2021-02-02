3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, vét cạn túi thần tài trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 07:21

Tân Sửu 2021 chính là cơ hội nghìn năm có một để những con giáp may mắn này vơ hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ.

Song hỷ lâm môn, tiền tài viên mãn, phúc lộc ập xuống đầu nên những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió. 

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Con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang mới khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, nhân hậu và biết đối nhân xử thế. Vậy nên, Mão đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, tạo mọi điều kiện hỗ trợ trong công việc. Càng nằm gai nếm mật, chật vật gian truân Mão càng có nhiều có hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang mới khiến ai cũng trầm trồ. 

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 Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, cứ thế mà phất nên Tỵ muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Tỵ vẫn có thể dựa vào năng lực của mình để tiến thân. Chỉ cần vững vàng, kiên định Tỵ càng ăn nên làm ra, của nả chất đống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Canh Tý 2021 sẽ giúp Tý trở thành cao thủ kiếm tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, cứ thế mà phất nên Tỵ muốn khổ cũng không được. 

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Con giáp may mắn này sẽ có vận trình vượng phát, thăng quan tiến chức ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, hoạt bát, biết cách tận dụng cơ hội để vươn lên nên ngay từ thuở độc thân con giáp tài năng này đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Ngay sau giao thừa, con giáp may mắn này sẽ có vận trình vượng phát, thăng quan tiến chức ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của 12 con giáp: Sửu vận may vây quanh, Tỵ thăng chức tăng lương, Mão rước họa vào nhà

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của 12 con giáp: Sửu vận may vây quanh, Tỵ thăng chức tăng lương, Mão rước họa vào nhà

Xem tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, nếu Mão xui xẻo đủ đường thì Sửu, Tỵ liên tục được cát tinh soi chiếu, tiền ùa vào túi.

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