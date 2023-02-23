3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài vào buồi chiều Thứ 6 ngày 24/2 may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 11:42

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này từ thời điểm này, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực, vượng đào hoa, tin tốt lành ập đến.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi, trong thời điểm này người tuổi Mão sẽ đầy may mắn. Họ là những người đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội để mở rộng sự nghiệp. Cuối ngày này sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo công danh vượng phát, có cơ hội gặp quý nhân cao, dự báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp.

3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài vào buồi chiều Thứ 6 ngày 24/2 may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vốn nghiêm khắc trong công việc, tự đặt ra cho mình những yêu cầu khắt khe. Hãy phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, con giáp này sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn độc thân sẽ có đường tình duyên hứa hẹn hơn.

Tuổi Ngọ

Trong thời điểm này, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. 

3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài vào buồi chiều Thứ 6 ngày 24/2 may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hai người sống thật với cảm xúc của mình và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên ngày một gắn kết. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Sửu cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài vào buồi chiều Thứ 6 ngày 24/2 may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua thời gian này, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời điểm này, tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

 *Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2): Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2): Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Top 3 con giáp vào 2 ngày liên tiếp (24 và 25/2) được dự báo trúng số độc đắc, nhanh chóng hốt bạc, giàu có đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/2 tu vi ngay 24/2 tử vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà