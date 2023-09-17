3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài trong ngày 17/9 và 18/9: Cơ hội trúng số đổi đời cực cao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được đó

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nằm trong 'núi tiền', vô cùng giàu sang trong ngày 17/9 và 18/9.

Tuổi Dậu

Những thử thách trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong những thời gian vừa qua khá vất vả. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân sẽ giúp cho họ nhanh chóng vượt qua những chông gai phía trước để giành lấy thành quả, giá trị trên con đường công danh, sự nghiệp.

Trong ngày 17/9 và 18/9, tuổi Dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và của các vì sao may mắn. Đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Dậu, ngoài ra con giáp này còn nhận được tin vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Đây sẽ là thời gian hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đối với người tuổi Mão. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Chính Tài che chở.

3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài trong ngày 17/9 và 18/9: Cơ hội trúng số đổi đời cực cao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Ngày 17/9 và 18/9 là thời gian hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đối với người tuổi Mão. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Chính Tài phù hộ. Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo.

Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao là điều nằm trong tầm tay của bạn. Tuy nhiên, con giáp Mão không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy chú ý tham khảo tin tức và ý kiến của mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ tìm ra hướng đi khác phù hợp hơn.

3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài trong ngày 17/9 và 18/9: Cơ hội trúng số đổi đời cực cao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, các bạn tuổi Sửu trong ngày 17/9 và 18/9y tài lộc dần lên cao, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, họ sẽ mở ra được những mối quan hệ cũng như cơ hội mới. Hãy nắm lấy cơ hội và linh hoạt theo hoàn cảnh, cập nhật xu hướng kịp thời. Các mối quan hệ phát triển sẽ đem đến cho người tuổi Sửu nhiều lợi ích.

Họ có cơ hội, môi trường để thể hiện năng lực của mình. Người biết chớp lấy cơ hội lần này, phát huy điểm mạnh của bản thân hoàn toàn có thể được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Điều quan trọng làm nên sự khác biệt của những chú Trâu thời gian này chính là tự kỷ luật.

3 con giáp luân phiên nhận lộc Thần Tài trong ngày 17/9 và 18/9: Cơ hội trúng số đổi đời cực cao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí trong 10 ngày tới: Nhanh chóng trở thành người GIÀU SANG, cuộc sống sung túc mỹ mãn

3 con giáp coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí trong 10 ngày tới: Nhanh chóng trở thành người GIÀU SANG, cuộc sống sung túc mỹ mãn

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài chính khởi sắc không ngừng, an tài như ý trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 17/9 tu vi ngay 18/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 33 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc