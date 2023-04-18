3 con giáp lành ít dữ nhiều, gặp xui xẻo và trắc trở trong ngày 20/4: hung vận đeo bám, gặp họa tiểu nhân, công việc bế tắc, thu nhập giảm sụt, nảy sinh mâu thuẫn trong tình cảm

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 15:05

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày 20/4 sắp tới đây 3 con giáp này sẽ gặp chuyện thị phi, dễ bị người xấu thừa cơ ám hại vì một vài câu nói, tiền bạc cũng theo đó mà ra đi, chuyện tình cảm cũng có nhiều bế tắc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặp nhiều xui xẻo trong ngày 20/4 sắp tới đây, khiến cho hành trình tài lộc và công việc của bạn gặp nhiều rắc rối xui xẻo. Người tuổi Thân thường là người thích kinh doanh đầu tư làm ăn. Nhưng đây không phải giai đoạn người tuổi Thân đầu tưa, bởi thời gian này dễ bị thua lỗ bị tiểu nhân lừa đảo mất trắng.

Về công việc, người tuổi Thân luôn cố gắng trong công việc của mình nhưng nếu không tập trung hết mình người tuổi Thân dễ mắc sai lầm khiến cấp trên trách mánh.

Trong thời gian sắp tới người tuổi Thân cân trọng kẻo mắc bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày khiến bạn mệt mỏi.

3 con giáp lành ít dữ nhiều, gặp xui xẻo và trắc trở trong ngày 20/4: hung vận đeo bám, gặp họa tiểu nhân, công việc bế tắc, thu nhập giảm sụt, nảy sinh mâu thuẫn trong tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi thông minh nhưng hay bị người khác lợi dụng vì bạn quá tin người. Chính vì thế, bạn hãy xem xét kĩ càng trước khi quyết định kết thân với ai đó bởi có rất nhiều kẻ bằng mặt mà không bằng lòng đâu.

Tử vi học có nói, vào ngày 20/4 sắp tới đây, công việc kinh doanh của bạn sa sút vì có kẻ xấu lợi dụng. Không những thế chuyện tình cảm cũng không như ý, đối phương có khả năng ngoại tình làm cho bạn mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bạn nên biết rằng tiền bạc mất đi thì kiếm lại, tình yêu không còn thì nên chấm dứt chứ dây dưa cũng không được gì.

3 con giáp lành ít dữ nhiều, gặp xui xẻo và trắc trở trong ngày 20/4: hung vận đeo bám, gặp họa tiểu nhân, công việc bế tắc, thu nhập giảm sụt, nảy sinh mâu thuẫn trong tình cảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là một trong 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất vào ngày 20/4. Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong thời điểm này.

3 con giáp lành ít dữ nhiều, gặp xui xẻo và trắc trở trong ngày 20/4: hung vận đeo bám, gặp họa tiểu nhân, công việc bế tắc, thu nhập giảm sụt, nảy sinh mâu thuẫn trong tình cảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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