3 con giáp hỷ sự ập vào nhà, đếm tiền sái tay trong tháng 12/2019

Tâm linh - Tử vi 18/11/2019 15:38

Dù làm thuê hay làm chủ, chỉ cần bước vào tháng 12/2019, những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, đổi đời sau một đêm.

Tháng cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Chẳng những kiếm tiền dễ như trở bàn tay, họ còn thăng chức tăng lương, tương lai xán lạn.

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Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Mùi nên con giáp may mắn này càng vượng vận tài lộc, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp cầu toàn, ham học hỏi và rất tài giỏi. Họ sống thiện lương, chân thành, không bao giờ hãm hại ai nên càng được trời thương, ban cho vô số phúc lành. Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Mùi nên con giáp may mắn này càng vượng vận tài lộc, làm ăn suôn sẻ.

Tháng cuối cùng của năm 2019, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài ưu ái Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến Mùi muốn nghèo cũng không được.

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Sửu dễ dàng chuyển bại thành thắng, khổ mấy cũng sung túc đủ đầy, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp có nói, Sửu là người chịu thương chịu khó, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực để khẳng định vị thế của bản thân. Chính sự kiên trì, ý chí quật cường đã giúp Sửu gặt hái khá nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Tử vi năm 2019 có nói, tháng cuối năm Sửu sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Nhờ có quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Sửu dễ dàng chuyển bại thành thắng, khổ mấy cũng sung túc đủ đầy, của nả đầy nhà.

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Thần may mắn đeo bám không buông còn giúp con giáp giàu sang này có năm 2020 đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, biết cách đối nhân xử thế và chăm chỉ nên Dậu được bề trên hết lòng thương yêu, tạo mọi điều kiện để Dậu có cơ hội đổi đời. Thế nên, Dậu chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình ắt công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Không chỉ tháng 12/2019, thần may mắn đeo bám không buông còn giúp con giáp giàu sang này có năm 2020 đỏ chót như son, tình tiền viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi năm 2020 chỉ rõ, 4 con giáp may mắn tột đỉnh này sẽ có hỷ sự ập vào nhà tới tấp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu có ngút trời.

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