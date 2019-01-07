3 con giáp HỐT HẾT LỘC TRỜI, làm một hưởng mười sau Tết Nguyên Đán 2019

Tâm linh - Tử vi 07/01/2019 16:29

Sau Tết Nguyên Đán 2019 top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, may mắn hơn người, sung sướng hết phần thiên hạ.

Được trời thương, cộng thêm quý nhân nâng đỡ, thần tài nuông chiều nên 3 con giáp sau sẽ thăng hoa rực rỡ, giàu sang vô đối sau Tết Âm lịch Kỷ Hợi.

3 con giáp HỐT HẾT LỘC TRỜI, làm một hưởng mười sau Tết Nguyên Đán 2019 - Ảnh 1
Dần sẽ trở thành đại gia chỉ sau một đêm, sở hữu nhà lầu xe hơi, tiền chất như núi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính và có trách nhiệm trong công việc. Nếu người khác dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì Dần rất tham vọng và không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng. Chính sự cầu tiến, khôn ngoan là công thức tạo nên thành công của con giáp này.

Sau Tết Nguyên Đán, Dần sẽ được quý nhân chiếu cố, ban cho cơ hội làm giàu. Nếu biết tận dụng thời cơ Dần sẽ trở thành đại gia chỉ sau một đêm, sở hữu nhà lầu xe hơi, tiền chất như núi.

3 con giáp HỐT HẾT LỘC TRỜI, làm một hưởng mười sau Tết Nguyên Đán 2019 - Ảnh 2
Làm một hưởng mười, công danh phú quý gõ cửa tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người thông minh, nhanh nhẹn lại biết đối nhân xử thế nên Tỵ được rất nhiều người nể trọng, yêu mến. Dẫu đã rất nhiều lần rơi vào thất bại, bị cuộc đời vùi đập đến tả tơi nhưng Tỵ không bỏ cuộc mà càng quyết tâm chinh phục thành công hơn bao giờ hết.

Nếu năm trước Tỵ lâm vào cảnh trắng tay thì năm nay, sau Tết Nguyên Đán con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc trời. Làm một hưởng mười, công danh phú quý gõ cửa tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng phúc.

3 con giáp HỐT HẾT LỘC TRỜI, làm một hưởng mười sau Tết Nguyên Đán 2019 - Ảnh 3
Ngoài tài lộc, vận tình duyên của con giáp này cũng phơi phới hân hoan, hạnh phúc ngập tràn khiến ai cũng ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, tử tế và khéo léo trong giao tiếp. Trong khi người khác vì lợi ích của mình mà tranh đoạt, so đo tính toán thì Mão lại chẳng thiết tha. Chỉ cần một cuộc đời bình an, vật chất vừa đủ đã khiến Mão hài lòng và vui vẻ.

Chính nhờ thế nên Mão càng được lòng bề trên, chuẩn bị đón cơn mưa tiền tài trong Tết Âm lịch tới. Ăn nên làm ra, giàu sang nhất xứ chỉ là chuyện nhỏ với Mão. Chưa kể, tình duyên của con giáp này cũng phơi phới hân hoan, hạnh phúc ngập tràn khiến ai cũng ganh tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Hết hạn tam tai: 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, nằm trên đống tiền trong năm 2019

Hết hạn tam tai: 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, nằm trên đống tiền trong năm 2019

Mọi xui xẻo, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc, tiền tài xông thẳng vào nhà 3 con giáp này trong Tết Kỷ Hợi 2019.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp năm 2019 con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 3 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 16 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi