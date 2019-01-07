3 con giáp HỐT HẾT LỘC TRỜI, làm một hưởng mười sau Tết Nguyên Đán 2019

Sau Tết Nguyên Đán, Dần sẽ được quý nhân chiếu cố, ban cho cơ hội làm giàu. Nếu biết tận dụng thời cơ Dần sẽ trở thành đại gia chỉ sau một đêm, sở hữu nhà lầu xe hơi, tiền chất như núi.

Người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính và có trách nhiệm trong công việc. Nếu người khác dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì Dần rất tham vọng và không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng. Chính sự cầu tiến, khôn ngoan là công thức tạo nên thành công của con giáp này.

Làm một hưởng mười, công danh phú quý gõ cửa tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người thông minh, nhanh nhẹn lại biết đối nhân xử thế nên Tỵ được rất nhiều người nể trọng, yêu mến. Dẫu đã rất nhiều lần rơi vào thất bại, bị cuộc đời vùi đập đến tả tơi nhưng Tỵ không bỏ cuộc mà càng quyết tâm chinh phục thành công hơn bao giờ hết.

Nếu năm trước Tỵ lâm vào cảnh trắng tay thì năm nay, sau Tết Nguyên Đán con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc trời. Làm một hưởng mười, công danh phú quý gõ cửa tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng phúc.

Ngoài tài lộc, vận tình duyên của con giáp này cũng phơi phới hân hoan, hạnh phúc ngập tràn khiến ai cũng ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, tử tế và khéo léo trong giao tiếp. Trong khi người khác vì lợi ích của mình mà tranh đoạt, so đo tính toán thì Mão lại chẳng thiết tha. Chỉ cần một cuộc đời bình an, vật chất vừa đủ đã khiến Mão hài lòng và vui vẻ.

Chính nhờ thế nên Mão càng được lòng bề trên, chuẩn bị đón cơn mưa tiền tài trong Tết Âm lịch tới. Ăn nên làm ra, giàu sang nhất xứ chỉ là chuyện nhỏ với Mão. Chưa kể, tình duyên của con giáp này cũng phơi phới hân hoan, hạnh phúc ngập tràn khiến ai cũng ganh tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.