Hết hạn tam tai: 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, nằm trên đống tiền trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 07/01/2019 15:29

Mọi xui xẻo, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc, tiền tài xông thẳng vào nhà 3 con giáp này trong Tết Kỷ Hợi 2019.

Năm 2019 không chỉ đem lại cho 3 con giáp sau vận may tài lộc mà còn giúp họ thăng tiến không phanh, trở thành đại gia chỉ trong tích tắc.

Hết hạn tam tai: 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, nằm trên đống tiền trong năm 2019 - Ảnh 1
Phát tài phát lộc, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần mà trời ban cho Tỵ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tỵ

Nhờ được quý nhân ưu ái, bề trên phù trợ nên từ công việc, sự nghiệp cho đến tình duyên của người tuổi Tỵ đều may mắn hơn người. Họ được cấp trên tin tưởng mà giao phó trọng trách, đây cũng là cơ hội để con giáp này khẳng định vị thế của mình chốn công sở.

Phát tài phát lộc, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần mà trời ban cho Tỵ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này. Thế nên, thay vì bi quan, buồn phiền vì những điều không như ý ở hiện tại Tỵ hãy hăng hái làm việc, cống hiến hết  mình rồi bạn sẽ được hái trái ngọt.

Hết hạn tam tai: 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, nằm trên đống tiền trong năm 2019 - Ảnh 2
Tết nguyên đán 2019 Thìn sẽ lấy lại tất cả, đếm tiền sái tay, giàu sang vô đối khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn gặp phải vô số vận hạn, thất bại trong năm 2018. Dù đã dốc cạn sức lực nhưng do bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp chơi xấu nên Thân làm đâu thua lỗ đó, chẳng giữ được gì cho mình. Thậm chí, con giáp này vì quá tin bạn mà đánh mất tất cả, tiền không còn một đồng trong túi.

Thế nhưng, sau khi sóng gió qua đi thần may mắn sẽ lại ghé thăm nhà Thìn. Tết Nguyên Đán 2019 Thìn sẽ lấy lại tất cả, muốn gì được nấy. Lúc này, họ đếm tiền sái tay, giàu sang vô đối khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Hết hạn tam tai: 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, nằm trên đống tiền trong năm 2019 - Ảnh 3
Nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Ngọ

Vẻ ngoài bất cần, lông bông là thế nhưng một khi đã làm việc Ngọ lại tập trung cao độ và nhiệt huyết hơn người. Hơn cả, sự khôn ngoan, cá tính và sáng tạo sẽ mang đến cho Ngọ thành quả xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

Chẳng cần xu nịnh ai, cũng chẳng bao giờ luồn cúi, Ngọ cứ dựa vào tài năng của mình để làm giàu, tự làm đại gia. Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp Ngọ đón cơn mưa tài lộc, tiền chất chật nhà. Nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần của Ngọ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp là CON CƯNG CỦA TRỜI, cả đời được THẦN LINH PHÙ HỘ, sung sướng hơn người

3 con giáp là CON CƯNG CỦA TRỜI, cả đời được THẦN LINH PHÙ HỘ, sung sướng hơn người

Nhờ sinh ra đã có phúc phần trời cho nên con giáp này sẽ sung sướng đủ đường, cả đời hạnh phúc khiến ai nấy đều hờn ghen.

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