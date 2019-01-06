Cảnh báo khẩn cấp: 3 con giáp sẽ gặp ĐẠI HẠN, bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong tháng đầu năm 2019

Người xưa quan niệm rằng “đầu xuôi đuôi lọt”, chỉ cần tháng đầu năm thuận buồm xuôi gió thì cả năm sẽ may mắn bình yên. Thế nên, 3 con giáp có tên trong danh sách sau hãy cẩn trọng hết mực kẻo xui rủi đủ đường, cả năm đen đủi.

Dẫu đã nỗ lực cống hiến nhưng Tý vẫn không nhận được sự công nhận của cấp trên, bị đồng nghiệp vì ganh ghét mà chơi xấu. Vậy nên, càng về cuối tháng Tý càng phải đề cao cảnh giác kẻo rước thêm phiền muộn vào người. Chỉ cần bước chân sang tháng 2/ 2019 vận mệnh của bạn sẽ xán lạn bất ngờ, may mắn tột đỉnh.

Người tuổi Tý nổi tiếng khôn ngoan, tinh tế thế nhưng họ cũng khó lòng vượt qua kiếp nạn trong tháng 1/2019 này. Ngoài bị tiểu nhân hãm hại khiến tài vận sa sút, sự nghiệp dậm chân tại chỗ Tý còn đối diện với họa thị phi từ trên trời rơi xuống.

Dậu đừng quá tin tưởng vào những người bạn thân khác giới của người yêu, bởi đấy chính là đối tượng nguy hiểm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù đã thoát vận tam tai nhưng xui xẻo vẫn không chịu buông tha cho người tuổi Dậu. Sóng gió trong chuyện tình cảm với sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến Dậu phải khốn đốn trăm bề. Nếu không giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc Dậu sẽ đánh mất tình yêu đích thực của đời mình chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Dậu đừng quá tin tưởng vào những người bạn thân khác giới của người yêu, bởi đấy chính là đối tượng nguy hiểm nhất, đe dọa hạnh phúc của hai bạn.

Trong chuyện tiền bạc, Dậu đừng quá tin người mà cho ai vay mượn kẻo không chỉ mất tiền mà còn mất luôn bạn. Hãy cố gắng giữ được bình an, chỉ cần vượt qua tháng đầu năm vận số của bạn sẽ tươi sáng bội phần.

Thân đầu tư đâu sẽ thua lỗ đó, dễ bị những người tưởng chừng thân thiết lường gạt đến mức không còn một đồng trong túi, mất trắng chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những rủi ro tài chính sẽ đeo bám Thân không buông, khiến họ phải lấn cấn nhiều điều. Thân đầu tư đâu sẽ thua lỗ đó, dễ bị những người tưởng chừng thân thiết lường gạt đến mức không còn một đồng trong túi, mất trắng chỉ sau một đêm.

Vậy nên, Thân hãy cảnh giác trước những kế hoạch đầu tư và khéo léo từ chối những lời nhờ vả liên quan đến tiền bạc. Chỉ cần sóng gió qua đi may mắn sẽ lại ập xuống đời Thân tới tấp, hạnh phúc ngập tràn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.