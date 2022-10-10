3 con giáp hoan hỷ trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (10/10) nhờ Trời thương Phật độ, từ đây "vàng bạc chất đống, của cải đầy nhà", tiền giăng kín lối đi, ung dung nằm trên "núi vàng" cả đời còn lại

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 04:32

Chiều nay, 3 con giáp trúng số độc đắc nhờ Trời thương Phật độ, từ đây tiền bạc chất đống, của cải ngập trời.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất luôn mang trong mình đầy đủ những yếu tố may mắn. Họ là những người thông minh, nhạy bén và là những chuyên gia trong việc nắm bắt xu hướng.

Đặc biệt họ rất giỏi giao tiếp và thường có những mối quan hệ trong công việc rất tốt, họ được rất nhiều người vô cùng nể trọng bởi sự khéo léo và tài năng của mình.

Những tháng đã qua của năm 2022, bản thân người tuổi Tuất tuy đã gặp được một số vận may, nhiều người đã được tăng lương, thăng chức và có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, phải vào chiều nay, khi cửa ngân khố quan Thần Tài mở rộng, mới chính thức đánh dấu thời điểm thu hoạch của Tuất.

Thời điểm này đối với Tuất, tất cả những thứ liên quan đến tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, đầu tư một thu lời mười, bội thu trên mọi phương diện. Miễn là Tuất không quên mục tiêu ban đầu đã đặt ra.

May mắn chỉ là một phần quan trọng là Tuất cần chuẩn bị thật kỹ càng mọi thứ trước khi quyết định hành động. Tránh việc vội vàng, đầu tư một cách mù quáng, cần phải "biết mình biết ta" mới "trăm trận trăm thắng".

3 con giáp hoan hỷ trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (10/10) nhờ Trời thương Phật độ, từ đây 'vàng bạc chất đống, của cải đầy nhà', tiền giăng kín lối đi, ung dung nằm trên 'núi vàng' cả đời còn lại - Ảnh 1
Thời điểm này đối với Tuất, tất cả những thứ liên quan đến tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn là người sống nội tâm và hiền lành, chăm chỉ, họ thường có được may mắn và tài lộc trong cuộc sống. Tuổi Thìn từ lúc sinh ra đã có khả năng kiếm tiền và trong cuộc đời của họ không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Tuy đa số những người tuổi Thìn sinh ra trong những gia đình không mấy giàu có, nhưng bản thân họ luôn có sự kiên trì, tinh thần vượt khó và tài năng. Họ có thể tự mình kiếm tiền và gây dựng sự nghiệp.

Vào chiều nay, may mắn sẽ đến, khi kho bạc của Thần Tài đã mở cửa chào đón thì Thìn sẽ có thu nhập tốt trong bất kỳ ngành nghề nào họ làm việc. 

Đây được coi là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp, mở rộng đầu tư kinh doanh. Bản thân những người tuổi Thìn cũng luôn có khát khao kiếm tiền mạnh mẽ và nếu có một cơ hội tốt, chúng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Thìn gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong chiều nay.

3 con giáp hoan hỷ trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (10/10) nhờ Trời thương Phật độ, từ đây 'vàng bạc chất đống, của cải đầy nhà', tiền giăng kín lối đi, ung dung nằm trên 'núi vàng' cả đời còn lại - Ảnh 2
Vào chiều nay, may mắn sẽ đến, Thìn sẽ có thu nhập tốt trong bất kỳ ngành nghề nào họ làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong chiều nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Sửu làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Trong chiều nay, con đường tình duyên của Sửu có bước phát triển tích cực. Sửu biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Sửu nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào thứ Hai đầu tuần (10/10), Thiên Tài toạ mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp uống cạn lộc Trời, dựa lưng vào núi vàng, tiền của trải đầy khắp sân nhà, đón tuần mới hân hoan giàu có

Tin vui vào thứ Hai đầu tuần (10/10), Thiên Tài toạ mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp uống cạn lộc Trời, dựa lưng vào núi vàng, tiền của trải đầy khắp sân nhà, đón tuần mới hân hoan giàu có

Ngày đầu tiên của tuần mới, 3 con giáp sau có ơn trên soi sáng nên đường tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp vượng phát, tình duyên viên mãn.

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