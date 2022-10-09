Qua đêm nay, vận đen "cuốn gói ra đi", 3 con giáp mừng như "bắt được vàng", may mắn còn hơn trúng số độc đắc, từ nay tiền tài - công danh - tình duyên vượng đường thăng tiến, đón tuần mới giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 20:45

Qua đêm nay, 3 con giáp sau đón nhận vô vàn điều may mắn, mọi thứ trong cuộc sống viên mãn trăm bề, chuẩn bị đón một tuần mới suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người hiền lành, chăm chỉ, đa số họ đều hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Tuổi Dậu tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều nằm trong bàn tay của mình, chỉ cần không ngừng cố gắng siêng năng, cần mẫn thì sớm muộn gì cũng xây dựng được cuộc sống ấm no, sung túc. Thời gian qua, tuổi Dậu đã gặp không ít khó khăn, thử thách, thậm chí có người phải hy sinh hay đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng đổi lại họ có được kinh nghiệm quý báu.

Tử vi học có nói, bước qua đêm nay, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Dậu phát triển sự nghiệp, theo đó tài vận sẽ ngày càng dồi dào. Dự kiến, thời gian tới tuổi Dậu có thể gầy dựng được cuộc sống đủ đầy, muốn gì có đó, may mắn hơn sẽ có được khoản tiền lớn đủ để kinh doanh làm ăn.

Qua đêm nay, vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như 'bắt được vàng', may mắn còn hơn trúng số độc đắc, từ nay tiền tài - công danh - tình duyên vượng đường thăng tiến, đón tuần mới giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tử vi học có nói, bước qua đêm nay, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người có tính tình thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Sửu có nhiều ưu điểm và cũng không ít khuyết điểm. Bề ngoài tuổi Sửu dễ tạo cho người khác cảm giác khó gần nhưng bên trong thực sự là một người sống tình cảm, yêu thương gia đình và bằng lòng hy sinh tất cả để những người thân xung quanh được sống hạnh phúc vui vẻ.

Tuổi Sửu vốn thông minh và giỏi giang, nên họ cũng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Qua đêm nay, tuổi Sửu được xem là một trong những con giáp được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, tuổi Sửu làm bất cứ việc gì cũng sẽ gặp may mắn, nếu như không thể thành công như mong đợi thì ít nhất cũng vạn sự hanh thông, không gặp bất trắc hay xui xẻo gì. Dự kiến, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ giúp tuổi Sửu có một tương lai đầy xán lạn.

Qua đêm nay, vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như 'bắt được vàng', may mắn còn hơn trúng số độc đắc, từ nay tiền tài - công danh - tình duyên vượng đường thăng tiến, đón tuần mới giàu sang phú quý - Ảnh 2
Tuổi Sửu vốn thông minh và giỏi giang, nên họ cũng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn bất chấp mọi thứ để đạt được thành công như mong muốn. Người tuổi Mùi khá tham vọng, họ không bao giờ từ bỏ những cơ hội tốt đang ở trước mắt, mà luôn tranh thủ, vận dụng, phát huy mọi thế mạnh của mình để xây dựng cuộc đời viên mãn đủ đầy.

Tử vi học có nói, qua đêm nay, tuổi Mùi là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Mặc dù thời gian trước, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí hy sinh mất mát, nhưng khi bước qua hết đêm nay, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, những đau khổ sẽ qua đi thay vào đó là những hy vọng đáng mong chờ.

Đặc biệt, tuổi Mùi chỉ cần làm bất cứ điều gì cũng có thể thành công rực rỡ, tài vận không những dồi dào mà sự nghiệp ngày càng vững chắc. Dự kiến, từ bây giờ trở về sau, cuộc sống sẽ trở nên sung túc hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào thứ Hai đầu tuần (10/10), Thiên Tài toạ mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp uống cạn lộc Trời, dựa lưng vào núi vàng, tiền của trải đầy khắp sân nhà, đón tuần mới hân hoan giàu có

Tin vui vào thứ Hai đầu tuần (10/10), Thiên Tài toạ mệnh, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp uống cạn lộc Trời, dựa lưng vào núi vàng, tiền của trải đầy khắp sân nhà, đón tuần mới hân hoan giàu có

Ngày đầu tiên của tuần mới, 3 con giáp sau có ơn trên soi sáng nên đường tài lộc vô cùng rực rỡ, sự nghiệp vượng phát, tình duyên viên mãn.

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