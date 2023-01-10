3 con giáp hay không bằng hên vào 7h sáng Thứ 5 ngày 12/01/2023: Ra đường gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, đến được nơi giấu vàng giấu bạc, may 'túi 10 gang' mang đi mà đựng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 16:08

Dự đoán trong thời gian này có 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, ăn hết lộc trời, phát tài giàu to.

 

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy vận khí người tuổi Tý có nhiều khởi sắc nhờ có Lục Hợp che chở. Mọi thứ đều diễn ra đúng như mong muốn của bản mệnh, bớt đi rất nhiều lo toan vất vả và trăn trở suy nghĩ trước đó. Nhờ thế, bạn càng thêm tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa, tạo ra càng nhiều giá trị lớn lao cho tập thể.

Thiên Tài trợ mệnh, thu nhập của bạn cũng tăng tiến nhanh chóng. Chẳng những có khoản thu ổn định từ công việc chính, chỉ dựa vào chút tài lẻ của mình, bản mệnh có thể kiếm được việc làm thêm, giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn.

3 con giáp hay không bằng hên vào 7h sáng Thứ 5 ngày 12/01/2023: Ra đường gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, đến được nơi giấu vàng giấu bạc, may 'túi 10 gang' mang đi mà đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có những lúcngũ hành xung khắc làm giảm niềm vui của những chú Chuột khi chuyện tình cảm còn khá nhiều rối ren. Đôi bên có những bất đồng về ý kiến nhưng chẳng ai chịu lùi bước. Tuổi Tý và người ấy đều có cái tôi quá lớn, không vì chuyện tình cảm mà từ bỏ những gì mình cho là đúng, khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc.

Tuổi Sửu

Trong thời gian này, Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn. Nhờ có đầu óc minh mẫn và bản lĩnh vững vàng, chẳng khó khăn nào có thể khiến bạn lùi bước. Thậm chí, bạn còn là người định hướng cho mọi người xung quanh.

3 con giáp hay không bằng hên vào 7h sáng Thứ 5 ngày 12/01/2023: Ra đường gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, đến được nơi giấu vàng giấu bạc, may 'túi 10 gang' mang đi mà đựng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ràng điểm mạnh yếu của từng người để sắp xếp công việc cho phù hợp. Việc khó đến mấy vào tay bạn cũng sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.

Tuy nhiên lại vướn vào Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện gia đình lại không được như ý của bạn. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên quên mất quan tâm đến người thân. Hãy bù đắp cho người thân ngay nhé.

Tuổi Mùi

Được cát tinh chủ về đào hoa hậu thuẫn, tuổi Mùi đón nhân duyện khá vượng trong thời gian này. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp. Hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái ngay từ lần đầu gặp gỡ.

3 con giáp hay không bằng hên vào 7h sáng Thứ 5 ngày 12/01/2023: Ra đường gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, đến được nơi giấu vàng giấu bạc, may 'túi 10 gang' mang đi mà đựng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp may mắn tuần này còn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ mệnh nên tháo gỡ được những vấn đề khúc mắc bấy lâu. Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tài lộc vượng trong thời gian này. Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bạn biết được thế mạnh của mình để giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ, từ đó thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Trong thời gian này, những con giáp say rước lộc vào nhà, niềm vui phơi phới, sự nghiệp thành công, tiền về đầy túi, nụ cười luôn nở trên môi.

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