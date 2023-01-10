Thần Tài báo mộng trong đêm vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 15:07

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này sẽ gặp vô vàng may mắn, vạn sự hanh thông, tình tiền khởi sắc.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi trong thời gian này Chính Quan xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần giúp công việc của bạn vẫn tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh là người có trách nhiệm với việc mình làm, không vì khó khăn, trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc, vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ.

Thần Tài báo mộng trong đêm vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi này không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào bạn cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé.

Vận trình tình duyên của những chú Hổ được như ý. Tình cảm vợ chồng hỏa thuận, cả hai thấu hiểu lẫn nhau, biết quan tâm và chia sẻ gánh nặng cùng nhau.

Tuổi Thìn

Trong thời gian này, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có khả năng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, chính vì vậy mà bạn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn.

Thần Tài báo mộng trong đêm vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, bạn hãy chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Bây giờ bạn giúp đỡ người ta thì đến lúc khác sẽ được người ta giúp đỡ lại.

Vợ chồng bản mệnh yêu thương lẫn nhau, tình cảm hài hòa, đôi bên càng gần gũi thâu hiểu cho nhau, nhờ đó mà gia đình hòa thuận, ấm êm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được cát tinh che chở nên mọi việc trong thời gian này không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Thần Tài báo mộng trong đêm vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù đang có lợi thế nhưng con giáp may mắn tuần này vẫn không quên cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra, từ đó nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng.

Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn hài lòng với hiện tại và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của tuổi Sửu vẫn ổn định, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con giáp này và đối phương nên làm mới bầu không khí bằng những buổi hẹn hò lãng mạn.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp được Tài Tinh chiếu mệnh 'lộc lá vẹn tròn' vào 21h tối Thứ 5 ngày 12/01/2023: Xây nhà lầu, sắm xe sang, mua biệt thự trong tầm tay

3 con giáp được Tài Tinh chiếu mệnh 'lộc lá vẹn tròn' vào 21h tối Thứ 5 ngày 12/01/2023: Xây nhà lầu, sắm xe sang, mua biệt thự trong tầm tay

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp có vận trình hanh thông, đạt được nhiều mốc đỉnh cao trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/01/2023 tử vi hằng ngày tu vi ngày 12/01/2023

TIN MỚI NHẤT

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 7 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 7 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp