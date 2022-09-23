Những người tuổi Khỉ thông minh, nhanh nhẹn, giàu năng lực. Với bất cứ công việc nào được giao, họ cũng hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả.

Bước sang tháng 9 âm lịch sắp tới, tuổi thân chính là top 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ giàu có hơn người. người tuổi thân càng nỗ lực nhiều cũng nên mở rộng các mối quan hệ để có thể tìm được cơ hội làm ăn lớn từ đây nhé.

Người tuổi Thân luôn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Họ luôn dốc lòng cho công việc và sớm gặp hái được thành quả, việc thăng chức tăng lương hoàn toàn trong tầm tay.

Người tuổi Thân được tử vi dự đoán công danh xán lạn, tiền bạc phủ phê, ngồi không cũng thu bạc thu vàng vào tháng 9 âm lịch sắp tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn tuần này. Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch sắp tới được cát tinh che chở nên vận trình của bạn suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, bạn có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước.

Bước vào tháng 9 âm lịch sắp tới, đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc hanh thông vượng phát. Bạn có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi.

Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Chuyện tình cảm êm đẹp, suôn sẻ. Bạn là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến. Người độc thân có thể tìm được đối tượng triển vọng ngay tuần này.

Với người đã có đôi, bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau.

Tuổi Mùi

Trong tháng 9 âm lịch sắp tới, người tuổi Mùi gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Mùi khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công. Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác.

Tử vi dự báo, con đường tài lộc của bản mệnh đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, tuổi Mùi cũng sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người tuổi Mùi hãy nắm bắt lấy cơ hội này để hóa giải những xui xẻo cản đường bạn trước đó.

Tử vi dự báo tháng 9 âm lịch sắp tới, Thần Tài hậu thuẫn sau lưng, tuổi Mùi trúng số độc đắc bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.