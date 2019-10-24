3 con giáp giàu hết nấc nhưng lại luôn bị bạn bè chơi xấu, người tình bội phản

Tâm linh - Tử vi 24/10/2019 05:03

Đây là 3 con giáp giàu có, không lo thiếu tiền thiếu bạc, nhưng lại dễ bị lợi dụng, bị lừa tình lừa tiền vì bạn bè chơi xấu, người tình bội phản.

3 con giáp giàu có này tiền thì nhiều nhưng lại buồn phiền vì những điều khác…

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hiền lành, nhưng nhút nhát. Vì thế, họ thường không phản kháng lại đối phương trong các mối quan hệ bạn bè, tình yêu hay hôn nhân.

Đây là con giáp kiếm tiền giỏi, tích góp tiền cũng giỏi nhưng lại dễ mềm lòng trước lời nịnh nọt. Chỉ cần nghe lời đường mật, khóc lóc đáng thương từ người khác, họ sẵn sàng dốc tiền bạc không tiếc. Dù sau đó, họ phát hiện bản thân bị lừa, bị lợi dụng.

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Dù là con giáp giàu có nhưng tuổi Thìn dễ bị lừa tình lừa tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên tỉnh táo với tiền bạc của mình hơn, tránh bị người khác làm tổn thương.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp mạnh mẽ, giỏi giang, giàu có sau 30. Nhưng con giáp này không kỹ tính, tiền trong túi khó quản lý. Người xấu lợi dụng tính phóng khoáng trong tiền bạc mà vay mượn, xin xỏ, từ từ bòn rút.

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Tuổi Tý là con giáp giàu có nhưng vì tiêu pha không nghĩ, bị người khác lợi dụng mà dần cạn kiệt tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là con giáp giàu có nhưng vì tiêu pha không nghĩ, bị người khác lợi dụng mà dần cạn kiệt tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhạy, vui tính nhưng lại luôn bị người khác lợi dụng. Lý do là vì họ dễ dãi trong các mối quan hệ, nhẹ dạ cả tin mà đặt lòng tin sai người. Bạn bè chưa hiểu nhau đã cho vay mượn không tiếc. Người yêu chưa bao lâu đã chi tiền chất đống. Đến khi bị đối phương phản bội, họ vừa mất tiền oan, vừa tổn thương sâu sắc.

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Tuổi Ngọ sau 27 tuổi có thể giàu lên bất ngờ, nhưng lại dễ gặp tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ sau 27 tuổi có thể giàu lên bất ngờ, nhưng lại dễ gặp tiểu nhân hãm hại. Họ nên cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh, để bảo vệ mình không bị lừa hay lợi dụng.

3 con giáp giàu có này dù yêu quý ai cũng đừng quá tin tưởng người khác, nếu không rất dễ bị lừa dối!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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