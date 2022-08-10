3 con giáp được thầy tử vi cho quẻ thượng thượng, bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch, phát tài cực nhanh, không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 05:29

Thầy tử vi dự đoán, kể từ ngày 13/7 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Thìn

Trong chúng ta, không phải ai sinh ra cũng đã có số hưởng. Có một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới đạt được cuộc sống như mong muốn. Những tháng trước, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính dù không quá tệ hại nhưng cũng đủ gây phiền não.

Nhưng may mắn là kể từ ngày 13/7 âm lịch, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, ví tiền dày cộm. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lơi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá. Tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

3 con giáp được thầy tử vi cho quẻ thượng thượng, bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch, phát tài cực nhanh, không lo túng thiếu - Ảnh 1
May mắn kể từ ngày 13/7 âm lịch, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, ví tiền dày cộm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch là thời điểm may mắn nhất trong năm của người tuổi Dần. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

3 con giáp được thầy tử vi cho quẻ thượng thượng, bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch, phát tài cực nhanh, không lo túng thiếu - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch là thời điểm may mắn nhất trong năm của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ ngày 13/7 âm lịch, vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan. Dù bị mất duyên trong chuyện tình cảm nhưng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác. 

Từ thời điểm này, tuổi Dậu không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn về tình yêu và công việc.

3 con giáp được thầy tử vi cho quẻ thượng thượng, bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch, phát tài cực nhanh, không lo túng thiếu - Ảnh 3
Kể từ ngày 13/7 âm lịch, vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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