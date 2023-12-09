3 con giáp được Thần tài chống lưng, phất lên thành Rồng trong ngày 9/12: Tiền của gấp bội, gặp hỷ sự liên miên, lộc rơi ngay cửa

Vận trình công việc của con giáp sẽ dần hanh thông, nếu đúng thời điểm thậm chí có thể bước vào thời kỳ bùng phát, cái gọi là thâm niên thì sức bật lên càng mạnh, hy vọng mây mù sẽ bị cuốn bay đi xa và khôi phục lại sự rực rỡ.

Trong ngày 9/12 lương bổng của tuổi Tuất, thu hoạch đầy đủ, không nên bỏ công sức đầu tư quá nhiều, chỉ cần nguyên tắc ổn định và bảo toàn vốn là chính, bạn có thể tích lũy tài sản dồi dào, ngược lại, nếu phán đoán sai hoặc lòng tham khó bỏ, có thể sẽ bị lỗ nặng.

Những người tuổi Thìn yêu ghét rõ ràng, sống chân thành, chân thật. Họ cũng là người thích nói thẳng, nói thật, không thích sự vòng vo, bóng gió, ám chỉ. Những người cầm tinh con Rồng từ nhỏ đến lớn đều gặp may mắn, luôn được Trời ban phúc khí trong ngày 9/12. Dù làm việc gì, người tuổi này cũng thành công hơn người khác.

Hơn nữa, người cầm tinh con Rồng lại là người giàu ý chí vươn lên, dù gặp khó khăn cũng không nản, không gặp từ bỏ. Vận trình của người tuổi này ngay từ khi khởi nghiệp đã rất suôn sẻ, ít gặp trở ngại. Trong công việc, họ là người tài năng, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ lại được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, hậu vận càng về sau càng vượng phát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 9/12 người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.